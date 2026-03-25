製造、服務、營造三大產業景氣全面走跌 中東戰事恐成未爆彈

中東戰事對全球經濟的衝擊正在發酵。台灣經濟研究院25日發布最新景氣調查，2月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步下滑，台經院指出，2月三大產業景氣走跌，主因仍為農曆春節落點讓工作天數減少，尚未反映中東衝突的影響，只不過若戰事若持續延燒，導致油價持續飆高，全球經濟恐面臨衰退風險。

台經院院長張建一表示，中東戰事已推升能源供應風險，帶動原油與天然氣價格上漲，未來油價可能維持每桶90至100美元高檔，進一步加劇通膨壓力，並牽動各國央行利率政策；同時，若金融市場因戰事波動導致股市回檔，將削弱財富效果、抑制消費動能，在此情況下，若物價持續上行，迫使主計總處與央行上修通膨預測，讓消費者因物價上漲壓縮支出，仍可能反過來影響終端需求，削弱整體成長力道。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，油價上漲已對全球經濟形成實質壓力，如中國油價上漲約25%，德國部分地區更達70%。估計油價每上漲10美元，全球經濟成長率將下修0.1至0.2個百分點，目前油價已由約60美元升至90美元，預估全球會下修約0.3至0.5個百分點。根據國際機構最新預測，全球經濟成長率已由2.9%下修至2.7%，若油價持續走高，將進一步拖累全球景氣。

孫明德指出，當前出現油價與美元同步上漲的情況，與俄烏戰爭初期相似，上游產業雖可望轉嫁成本，但中下游廠商壓力沉重；此外，戰爭若影響尿素、鋁、氦氣等關鍵原物料供應，將擴大對科技業與製造業的衝擊，若戰事能在3月底至4月初趨緩，影響仍屬短期干擾，第3季景氣有望回升；但若衝突延續、油價維持高檔甚至逼近140美元，全球經濟恐面臨更大下行壓力，甚至出現衰退風險。

根據台經院資料，2026年2月製造業營業氣候測驗點為96.41點，終止連七個月的上揚，轉為下滑；服務業為94.55點，同樣終止四個月的上揚，轉為下滑；營建業則降至95.81點，已是連兩個月走跌。

台經院指出，製造業受農曆春節連假影響、工作天數減少，2月出口、生產與外銷訂單表現較1月明顯下滑，致使廠商對當月景氣看法轉趨保守。服務業雖有節慶效應帶動，旅遊與餐飲需求明顯升溫，但股市交易天數減少，券商經紀手續費收入下滑，對景氣看法轉趨審慎。營建業更因土石方新制執行問題尚未完全解決影響，部分工程出現延宕或停工情形，加上工作天數減少，景氣轉為下滑。