快訊

陸人形機器人有10歲水平？專家：早撈錢去 還在那耍劍

飼主給貓亂取名「走丟後成全社區笑柄」找到後還被保全碎念：注意一下形象

多頭強力回擊！台股收盤上漲826點收33,439點 台積電上漲35元

聽新聞
0:00 / 0:00

電動巴士電價爭議 台電：1個月內研議調整方案

中央社／ 記者曾筠庭台北25日電

針對民進黨立委林岱樺關切電動公車尖峰時間電價過高、恐影響綠能運輸推動，台電董事長曾文生今天表示，台電絕無剝削公共服務業，現行時間電價制度為當初與業者共同討論形成，但隨著快充技術進步，確實衍生新的適用問題，台電預計在1個月內研議，並提出電動巴士專屬電價調整建議。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部長龔明鑫及相關部會首長進行業務報告並備質詢。林岱樺質詢時指出，公車業者配合國產電動巴士政策，卻面臨電價制度不利情況，現行尖峰時段每度電價高達12.47元，是離峰電價3.05元的4倍，導致單輛巴士每月充電成本增加約8萬元。

對此，曾文生解釋，現行公車業時間電價設計，當初是考量下午4時至晚間8時為營運高峰，車輛多在行駛，理應不會於該時段充電，因此設定較高的尖峰電價。不過，隨著近年快充技術發展，電動巴士可在短時間內完成補電，使原有電價設計與業者實際使用情境出現落差。

曾文生表示，台電將在1個月內召集相關單位與業者進行檢討，並提出具體調整方案，同時重申台電不會對公共服務業者有不公平待遇。

至於電價調整後可能產生的價差與虧損問題，林岱樺建議，可由交通部、環境部跨部會協調，或透過淨零基金予以補助，以兼顧產業發展與政策目標。

交通部 龔明鑫 電價

延伸閱讀

核電重啟有美方壓力？經濟部長龔明鑫：沒有欸

核電重啟要花多少錢？龔明鑫回應了

核二核三重啟評估 許舒博：穩定供電產業界樂觀其成

賴總統突拋「重啟核電」事前談過？卓揆：有充分討論

相關新聞

經濟部驚爆：石化原料中盤商「延緩出貨」 立委要求徹查囤貨

中東戰爭衝擊石化原料來源，不僅帶動塑膠原料格上漲，也有廠商反映原料不易買到，經濟部產發署長邱求慧表示，已與石化大廠協調，獲得暫停輸出的承諾，將以供應國內廠商為優先，但他們發現中盤商有「延緩出貨」現象。

中油連二周吸收油價底線在哪？龔明鑫回應了

中東戰事尚無停戰跡象，國際油價維持高檔，布蘭特每桶100美元以上已有2周，中油連續2周加碼專案吸收國內油價漲幅，經濟部長龔明鑫表示，「就源頭儘量吸收」就是維持國內物價穩定的方案，但天然氣沒有漲價、桶裝瓦斯也沒有漲價。

爭取今年度公務員加薪！人事長：4月向卓揆報告

立法院2025年三讀修正軍人待遇調整以及警消退休條例，但2026年度總預算之中並未編列，行政院正在申請釋憲當中。人事長蘇俊榮表示，他正在跟行政院爭取今年度公務員調薪，預計4月份向行政院長卓榮泰提出報告；另外，6月底前「待遇調整委員會」將討論明年調薪。

製造、服務、營造三大產業景氣全面走跌 中東戰事恐成未爆彈

中東戰事對全球經濟的衝擊正在發酵。台灣經濟研究院25日發布最新景氣調查，2月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步下滑，台經院指出，2月三大產業景氣走跌，主因仍為農曆春節落點讓工作天數減少，尚未反映中東衝突的影響，只不過若戰事若持續延燒，導致油價持續飆高，全球經濟恐面臨衰退風險。

2月測驗點齊跌 台經院憂百元油價成常態、CPI恐上修

台經院今天公布2月3大產業營業氣候測驗點同步下跌，主要受春節因素干擾，而非中東戰事直接影響。不過台經院長張建一坦言，即便...

日經225早盤攻過54,000點勁揚近2千點 日股成新資金焦點

日經225指數今日早盤攻過54,000點，來到54,022點，大漲近2,000點；3月以來地緣風險升溫、油價走高，通膨與利率路徑不確定性上升，市場由高估值的科技成長股逐步轉向具現金流與分散特性的資產。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。