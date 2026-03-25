電動巴士電價爭議 台電：1個月內研議調整方案

針對民進黨立委林岱樺關切電動公車尖峰時間電價過高、恐影響綠能運輸推動，台電董事長曾文生今天表示，台電絕無剝削公共服務業，現行時間電價制度為當初與業者共同討論形成，但隨著快充技術進步，確實衍生新的適用問題，台電預計在1個月內研議，並提出電動巴士專屬電價調整建議。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部長龔明鑫及相關部會首長進行業務報告並備質詢。林岱樺質詢時指出，公車業者配合國產電動巴士政策，卻面臨電價制度不利情況，現行尖峰時段每度電價高達12.47元，是離峰電價3.05元的4倍，導致單輛巴士每月充電成本增加約8萬元。

對此，曾文生解釋，現行公車業時間電價設計，當初是考量下午4時至晚間8時為營運高峰，車輛多在行駛，理應不會於該時段充電，因此設定較高的尖峰電價。不過，隨著近年快充技術發展，電動巴士可在短時間內完成補電，使原有電價設計與業者實際使用情境出現落差。

曾文生表示，台電將在1個月內召集相關單位與業者進行檢討，並提出具體調整方案，同時重申台電不會對公共服務業者有不公平待遇。

至於電價調整後可能產生的價差與虧損問題，林岱樺建議，可由交通部、環境部跨部會協調，或透過淨零基金予以補助，以兼顧產業發展與政策目標。