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多空因素交雜 美元短線高檔整理

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

在中東局勢訊號反覆、經濟數據表現分歧下，國銀認為，美元短線走勢將以高檔整理為主，短期缺乏明確方向，後續市場關注美國物價通膨走勢與聯準會政策路徑。

根據外媒報導指出，美方提出為期一個月的停火方案，並透過談判尋求結束衝突，相關方案包含伊朗拆除核子計畫、停止支持民兵組織、重啟荷莫茲海峽航運，以及限制飛彈活動，作為交換條件則是放寬制裁與提供民用核能協助。不過，伊朗是否接受相關條件仍未知，地緣政治不確定性仍高。

在基本面方面，美國最新經濟數據呈現降溫跡象，3月商業活動指數創下近11個月低點，反映中東衝突推升能源與原物料成本，對企業營運形成壓力，也加深市場對通膨再度升溫的疑慮。不過，就業市場仍具韌性，統計顯示，3月初美國民間部門平均每週新增就業人數由9,000人增加至1萬人，顯示勞動市場仍維持穩定。

國銀分析，在地緣政治風險帶來的避險需求、通膨預期與經濟動能等多重影響下，美元短期缺乏明確方向，預期短線呈現震盪整理。

聯準會 通膨 伊朗

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