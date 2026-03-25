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經濟部驚爆：石化原料中盤商「延緩出貨」 立委要求徹查囤貨

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長龔明鑫25日在立院經委會報告備詢指出，有跟石化上游大廠聯繫石化原料供應情形，若個別下游業者拿不到貨可找經濟部協助協調。記者林澔一／攝影
經濟部長龔明鑫25日在立院經委會報告備詢指出，有跟石化上游大廠聯繫石化原料供應情形，若個別下游業者拿不到貨可找經濟部協助協調。記者林澔一／攝影

中東戰爭衝擊石化原料來源，不僅帶動塑膠原料格上漲，也有廠商反映原料不易買到，經濟部產發署長邱求慧表示，已與石化大廠協調，獲得暫停輸出的承諾，將以供應國內廠商為優先，但他們發現中盤商有「延緩出貨」現象。

經濟部今日至立法院經濟委員會進行業務報告，國民黨立委陳超明質詢，有業者向他反映已有塑膠原料買不到，上游廠商根本不報價，塑膠原料是否已缺貨？經濟部長龔明鑫表示，經濟部有跟上游廠商聯繫，他們表示會供應但也許量少一點點，若有個別下游業者拿不到原料，經濟部願意協助協調。

民進黨立委蔡易餘也質疑現在石化原料供應是否短少？農民需要包材例如小番茄的包裝盒買不到，面對大幅的漲價，農民也沒有議價能力，經濟部是否已有掌握及因應方案？市場上是否已有囤貨情形，是否有預期心理造成炒作？

邱求慧表示，經濟部針對石化大廠的供應已做出協調，現在大廠均已暫停對外輸出，以供應國內為優先，雖然價格部分有上漲，但經濟部要確保的是供應無虞，但他們也發現有一些中盤商經銷商在心態上「有點延緩出貨」現象。

邱求慧呼籲大家不要有預期心理，否則會導致市場秩序混亂，且有違法之虞。蔡易餘要求經濟部要徹查，到底誰在囤貨。

預期心理 龔明鑫 陳超明

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