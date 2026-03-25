日經225早盤攻過54,000點勁揚近2千點 日股成新資金焦點

日經225指數今日早盤攻過54,000點，來到54,022點，大漲近2,000點；3月以來地緣風險升溫、油價走高，通膨與利率路徑不確定性上升，市場由高估值的科技成長股逐步轉向具現金流與分散特性的資產。

野村投信表示，中東局勢推高風險偏好波動，但日本股市中長期投資條件依然完好，企業獲利、公司治理與股東回饋趨勢持續，是支持評價與獲利體質的關鍵。同時，野村投信指出，日股投資主軸正自超大型權值向更廣泛族群擴散，改革帶動股東權益報酬率（ROE）提升與內需修復，成為新一輪資金布局焦點。

在此關鍵時點，野村日本動能高息ETF基金（00972）經理人張怡琳表示，00972所追蹤的彭博日本價值動能高息指數甫於3月12日完成定期換股，新增航運、能源、鋼鐵、金融等景氣循環與資產型企業，並汰換前期漲幅已大的標的，使組合由評價驅動更趨於現金流與基本面驅動，在收益與波動管理間取得良好平衡。

產業配置亦更均衡：強化能源、原材料、公用事業比重，同時提高非核心消費與房地產的內需曝險，以降低集中風險、提升週期韌性。前十大成分股兼具高現金流（菸草、保險、金融）、循環參與（汽車、鋼鐵、工業）與防禦（醫藥）三重特性，呼應市場從單一成長題材轉向多元、耐震的資產布局方向。

張怡琳表示，日本薪資增長與企業投資改善，有助內需動能逐步回溫。野村投信投資策略部副總樓克望指出，薪資—物價的良性循環與生產力提升正在醞釀，名目成長與利率正常化的環境，有助支持股市評價與企業獲利體質，在地緣風險未解、油價與通膨變數仍在的情境下，以「現金流穩定＋產業分散」為核心的策略，有助投資組合兼顧穩定與成長。00972這次換股正體現價值與內需配置邏輯，提升對景氣循環與內需復甦的參與度，並強化股息特性與組合韌性。

張怡琳表示，當前日本股市仍具多項結構性利多包含：

1.企業治理改革深化：日本企業持續推動資本效率提升、提高股東回饋，ROE結構性上升，吸引長線資金重新布局。

2.資金回流與外資關注度攀升：全球資金在評價與獲利穩定性兩者間尋求新平衡，日本企業獲利能見度高、產業結構多元，使市場重新獲得國際青睞。

3.實質薪資改善支撐內需成長：隨薪資連續轉正與就業市場緊俏，家庭消費動能回升，有望帶動零售、觀光、餐飲、住宅等內需類股走勢更具延展性。

4.日企庫藏股與併購活動活絡：企業積極進行庫藏股、提升總股東報酬率並優化資本配置，市場供需改善，有助提高投資吸引力。

5.政策環境友善：政府推動成長戰略，加強產業競爭力、科技投資與供應鏈韌性，有利創造更穩定的投資環境。

樓克望表示，在基本面回升、改革深化與內需擴張三大長期動能支持下，日本市場依然具備長線吸引力對於尋求風險分散的投資人而言，日股具備中長期結構性優勢。而00972在本次換股後的產業布局更貼近此一趨勢，使組合在多變環境中具備更高的韌性。