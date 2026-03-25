2月測驗點齊跌 台經院憂百元油價成常態、CPI恐上修

台經院今天公布2月3大產業營業氣候測驗點同步下跌，主要受春節因素干擾，而非中東戰事直接影響。不過台經院長張建一坦言，即便戰事近日劃下句點，國際油價每桶100美元水準仍可能延續，估今年消費者物價上漲率（CPI）有上修壓力。

台經院調查，2月製造業營業氣候測驗點為96.41點，下滑2.10點，終止連7升；服務業營業氣候測驗點微降至94.55點，也結束連續4個月上揚，轉為下滑；營建業連2跌，且較1月大減4.11點，降至95.81點。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，2月底美伊開戰，影響持續發酵，但2月3大產業營業氣候測驗點全數下跌，主因是2月適逢農曆春節，工作天數大幅減少。以製造業而言，2月出口、生產與外銷訂單表現較1月明顯下滑。

儘管廠商對當月看法保守，展望未來則看好比例顯著增加。孫明德說明，廠商普遍認為中東戰爭不會持續太久，展望依然樂觀。

不過中東戰事確實影響全球能源穩定，帶來通膨隱憂。張建一直言，近期國際油價維持高檔，對全球、包含台灣的物價帶來挑戰，台灣CPI有上修壓力，後續仍取決於戰事發展。

張建一補充，經濟部緊急進行貨源調度，確保能源供應穩定，然而，中東許多能源設施受到破壞，這意味即使戰爭明天結束，能源設施仍需要時間恢復，供給短期難以回穩，在此情況下，未來國際油價每桶100美元上下的水準可能成常態。

媒體關切，中東戰事帶來變數及通膨壓力，央行3月19日最新預測仍估全年經濟成長率達7.28%，是否可達標。身兼央行理事的張建一說明，台灣主要成長動力來自人工智慧（AI）需求，受戰事影響有限，然而，如果中東戰事拉長時間、通膨壓力升溫，導致全球經濟下滑、需求萎縮，就得審慎評估。

孫明德則認為，戰事應該已接近尾聲，因為美國付出成本太大，美股、美債齊挫，美國總統川普相當在意金融市場表現，近期一直在找緩和機會。

孫明德指出，如果中東戰事可以在3月底、4月初結束，影響應可控，但若戰爭超過4月中旬，情勢轉趨不樂觀；根據牛津經濟研究院假設情境，假設油價連續兩個月平均維持在每桶140美元左右，全球經濟可能陷入衰退。

外界關切央行19日理監事會宣布小幅放寬選擇性信用管制措施，將全國自然人第2戶購屋貸款的成數上限，由5成調升為6成，是否有利房市回溫。

台經院產經資料庫總監劉佩真表示，近期銀行端估價保守，抵消央行小幅放寬貸款成數的效果，因此央行新措施難以扭轉房市低迷的氛圍。

劉佩真並指出，從央行近幾次做法可看出，央行對房市保持高度警戒，選擇性信用管制大框架續存，即便有所鬆綁，也是緩慢、漸進式開放的態度，「房市還是處在政策主導的冷靜期」。

至於以往戰事爆發，多會帶來抗通膨、保值的房市需求，此次卻未浮現，劉佩真解釋，建材成本上升，支撐房價續處高位，而賣方不降價，買賣雙方認知僵局難解，再加上新承作房貸利率續處2%以上高檔，這些因素都影響房市買氣。

張建一補充，不動產貸款集中度確實下滑，只是成果不如預期，央行考量民眾換屋需求略為放寬選擇性信用管制，但仍將密切關注放寬後，對於不動產貸款集中度的影響。