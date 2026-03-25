台美並非競爭對手！蕭美琴：高科技安全標準接軌 與美產業無縫對接

副總統蕭美琴25日以錄影方式，於美國「國會山莊與矽谷論壇」（Hill & Valley Forum）年度研討會發表英文談話。她強調，在全球創新生態系中，台灣與美國並非競爭對手，而是不可或缺的夥伴。高科技應用方面，台灣致力使安全標準與美國要求接軌，努力讓台灣與美國產業無縫對接。

蕭美琴致詞提到去年秋季舉行的「台北國際航太暨國防工業展」，規模創下台灣歷年之最，象徵一個真正的轉捩點。展覽中最令人矚目的並非單一平台，而是日益成熟的產業生態系。透過與美方夥伴的緊密合作，台灣民間產業正將其卓越的商業能力賦予防衛價值。

蕭美琴表示，看到各項深化台美合作的新倡議接連提出，深感振奮。

例如，美國《國防授權法》（NDAA）新增條款，支持雙方共同開發無人機（UAS）與反制無人機（Counter-UAS）系統的能力，象徵雙方已從傳統的「買賣關係」，轉為真正的「國防產業夥伴關係」。為台灣開啟一條超越商業交易的路徑，使我國的產業體系能與分散式且具韌性的生產鏈接軌。

她說，儘管台灣在太空領域是後起之秀，但絕不缺席。憑藉在精密製造、光子、電子及系統整合領域的專長，台灣企業已蓄勢待發，將成為驅動次世代太空科技發展的動力。太空及無人技術不只是單一領域，更是整合感測、運算與快速決策架構的關鍵支柱。

蕭美琴提到，若無基礎設施及健全政策的引導，創新便難以發揮規模效應。因此，台灣積極投入各類測試設施與銜接機制的建置，致力將研發成果轉化為實務應用。同時，亦致力使安全標準與美國的要求接軌。

2026年1月，台灣工業技術研究院與美國國際無人系統協會（AUVSI）建立合作關係，成為首個獲得授權可依據「綠色無人機」（Green UAS）計畫認證無人機的非美國機構。

此外，台灣正導入並擴大「網路安全成熟度模型認證」（CMMC）流程，協助國防產業廠商符合最高資安標準。同時，民間企業也率先制定全球半導體製造設備資安標準（SEMI E187），以確保全球科技製造供應鏈的完整性。

在更宏觀積極的戰略層面上，台灣政府已啟動「AI新十大建設」，其中的AI機器人技術，將確保AI不只侷限於數據中心，更能轉化為可部署的實體系統。這些努力將使台灣與美國產業無縫對接，滿足全球對安全零組件與系統日益增長的大規模需求。

與此同時，台灣已承諾民間企業將自主赴美投資2,500億美元，以及由政府提供信用保證，以擴大美國境內的先進半導體與AI製造規模。

舉凡美國AI硬體架構的任一環節，台灣都貢獻良多。蕭美琴強調，台灣不僅是不可或缺的成員，更是值得信賴的夥伴。為此，期待參與美國領導的「矽盛世」（Pax Silica）宣言，並與理念相近的夥伴攜手推進全球AI基礎建設。

蕭美琴指出，在全球創新生態系中，台灣與美國並非競爭對手，而是不可或缺、互補的夥伴。彼此並肩守護科技發展的優勢，推動下一波創新浪潮，確保世界的繁榮與自由。