谷立言：美台關係黃金時代 台灣工具機5面向扮要角

2026台灣國際工具機展今天上午舉行開幕典禮，美國在台協會（AIT）處長谷立言致詞表示，美國與台灣經濟關係進入新的黃金時代，期盼台灣工具機產業在先進製造與自動化、人工智慧與機器人技術、無人機和無人系統、國防產業、關鍵礦產等，扮演核心角色。

谷立言表示，美台近期達成互惠貿易協定，台灣成為美國第4大貿易夥伴，美國與台灣的經濟關係，已進入一個新的黃金時代。

谷立言指出，此次展會以人工智慧驅動與永續生產為重點，展示台灣在地工具機製造供應鏈的緊密關係，以及匯聚關鍵產業的整體供應鏈生態系統，這些特色凸顯台灣製造業在全球競爭力創新整合的成果。

谷立言表示，全球經濟已發生重大變化，焦點不僅是在成本，而是轉向安全、韌性與信任；同時，人工智慧正改變產品設計與製造方式。

谷立言期盼，台灣工具機產業在美台新關係中，在先進製造與自動化、結合人工智慧與機器人技術、無人機和無人系統、國防產業、關鍵礦產等5種方式，扮演核心角色。

在先進製造與自動化方面，谷立言表示，隨著美國重振工業化進程，美國需要台灣更具先進的的生產能力，台灣企業提供美國工廠所需的許多工具，讓工廠得以成功。

針對人工智慧與機器人技術結合，谷立言指出，這是美國與台灣在人工智慧領域密切合作的基礎上發展而來，將與台灣的機器人產業相結合，擴大實際應用。

在無人機和無人系統領域，谷立言表示，台灣正成為無人機與無人系統製造的全球領導者，特別是與美國企業的合作夥伴關係中，在這關鍵領域，美台共同為世界提供安全的供應鏈。

在國防產業上，谷立言指出，台灣在國防產業投入更多，台灣企業發現新的機會，在國防產業領域貢獻與合作，擴展國內能量促進相關製造和企業成長。

在關鍵礦產部分，谷立言表示，美國與夥伴正致力於在台灣建立安全的供應鏈，在台灣，採礦與相關加工機械設備製造，也成為一項重點；美國與加拿大、日本和澳洲等夥伴，將一起發揮重要作用。