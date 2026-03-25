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中油連二周吸收油價底線在哪？龔明鑫回應了

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長龔明鑫25日至立法院經濟委員會報告，備詢時表示，國內油價政策是盡量就源吸收。記者林澔一／攝影
經濟部長龔明鑫25日至立法院經濟委員會報告，備詢時表示，國內油價政策是盡量就源吸收。記者林澔一／攝影

中東戰事尚無停戰跡象，國際油價維持高檔，布蘭特每桶100美元以上已有2周，中油連續2周加碼專案吸收國內油價漲幅，經濟部長龔明鑫表示，「就源頭儘量吸收」就是維持國內物價穩定的方案，但天然氣沒有漲價、桶裝瓦斯也沒有漲價。

經濟部25日應邀至立法院經濟委員會進行業務報告並備詢。國民黨立委張嘉郡質詢指出，國際油價上漲，國內油價也已調漲，民眾深刻感受物價上漲的壓力，是否有可能引發連鎖性的通膨？

行政院統計，自中東開戰以來，中油已吸收65億元應漲未漲的油價。龔明鑫表示，國內油價雖有油價公式，但油價會從源頭盡量吸收，除了亞鄰最低價原則之外，還啟動專案平穩機制吸收，前兩周已分別吸收6成及7成5：電價部分，月底電價審議委員會開會討論4月電價，但他們希望優先維持物價穩定。

隨著中東戰爭進行，不能能源價格上漲，各項原物料也漲價，張嘉郡質詢，有人預估1家4口1個月可能增加4、5千元的開銷，經濟部如何因應？

龔明鑫表示，民生天然氣沒有漲價，桶裝瓦斯也沒有漲價，至於原油副產品價格的部分，政府一直在觀察、關注，行政院穩定物價小組會報原本每月召開，現已改成每周召開，由副院長主持，跨部會討論。

物價 張嘉郡 國際油價

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