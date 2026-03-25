鄭麗君：無人機預算若延宕 恐衝擊國防韌性與供應鏈地位

行政院副院長鄭麗君25日表示，無人機已成關鍵戰略產業，115年度中央政府總預算案中，各部會已編列逾72億元，用於推動無人機產業發展、聚落打造、技術研發及多元應用。若相關預算遲未完成審議，將不僅影響國軍戰力與國安韌性，也恐延宕產業發展，衝擊台灣在全球供應鏈中逐步形成的戰略地位。

鄭麗君今日在臉書發文指出，行政院版國防特別條例草案及尚未通過的年度總預算案，均納入無人機相關經費規劃，呼籲外界關注立法院審議進度。她強調，相關預算若無法及時到位，對國防與產業均將產生連動影響。

立法院外交及國防委員會與財政委員會本周排審行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，內容涵蓋無人載具及反制系統預算，用於遠距偵蒐、攻擊任務，以及各級指揮所、地面部隊與重要軍事設施防護。鄭麗君呼籲立法院儘速審議通過國防特別條例及115年度中央政府總預算案，使政策得以落實。

她指出，從俄烏戰爭到近期中東衝突的實戰經驗顯示，無人機在不對稱作戰中扮演關鍵角色，凸顯其戰略重要性。無人載具同時可應用於醫療、運輸、農業、防災、國土測繪及海域治理等領域，並在國際市場形成「非紅供應鏈」需求，帶動龐大商機。

鄭麗君表示，行政院已於2024年成立跨部會「無人載具發展專案會議」，並由經濟部統籌提出2025年至2030年「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計投入442億元，推動技術開發與產業鏈建構，強化國防安全及多元應用發展。

她指出，在政府與產業公私協力下，我國無人機產值已由2024年的50億元成長至2025年的129億元，增幅逾2.5倍；整機外銷金額亦由1.4億元提升至29.5億元，成長達21倍，顯示台灣無人機產業已逐步融入民主陣營供應鏈。

鄭麗君強調，除國防特別預算外，115年度中央政府總預算亦編列逾72億元，搭配已通過的《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》中無人載具反制系統相關經費，三項預算構成產業發展關鍵支撐，缺一不可。

她表示，行政院將依「擴大需求帶動產業、技術開發與國際鏈結、形成產業聚落生態系、建立使用規範與資安檢測、提升全社會防衛韌性」五大策略推動政策，並以2027年達成無人機全非紅供應鏈為目標，持續強化台灣在全球供應鏈中的戰略地位。