爭取今年度公務員加薪！人事長：4月向卓揆報告

立法院2025年三讀修正軍人待遇調整以及警消退休條例，但2026年度總預算之中並未編列，行政院正在申請釋憲當中。人事長蘇俊榮表示，他正在跟行政院爭取今年度公務員調薪，預計4月份向行政院長卓榮泰提出報告；另外，6月底前「待遇調整委員會」將討論明年調薪。

立法院司法及法制委員會25日邀請行政院人事行政總處人事長蘇俊榮業務報告並備質詢。

立委林沛祥質詢問及，軍公教加薪、年改依法三讀通過，總統也公布修法，但政院未編列預算？蘇俊榮說明，當法律通過的時候，政府本來就是依法行政，但行政院目前認為這兩案有執行上的疑義，所以還在聲請釋憲當中。

蘇俊榮表示，事實上，2025年已有針對國防部、海委會志願役，增加志願役加給、戰鬥加給，行政院提出新台幣171億元增額。針對警消刑事加成、危勞加成的部分，也增加了31億元。

立委許宇甄質詢時也質疑，2025年經濟成長率8.68%，不過軍公教並沒有加薪。

蘇俊榮直言，事實上他主張，經濟成長率如果有成長，盡量每一年都幫公務員加薪。不過2025年因為4月2日發生台美關稅這件事情，製造了很多不確定因素，尤其假如匯率又連動的話，對台灣很多的中小企業衝擊比較大。在很多不確定因素的情況底下，後來決定2026年公務員不調薪。

蘇俊榮也說，針對2026年不調薪的部分，他現在正在跟行政院爭取。大概6月底以前，將透過「待遇調整委員會」討論明年調薪的問題。另外，他同時也在跟行政院爭取對公務員的另外一個調薪機會，「我大概下個月會去跟卓院長報告」。

許宇甄詢問，蘇俊榮爭取另外一個調薪機會，是指今年度嗎？蘇俊榮肯定道：「對，今年度」，正在努力爭取調薪當中，這是他責無旁貸的責任。蘇認為，他最重要的任務就是這件事情，「這件事情對我來講非常重要」。