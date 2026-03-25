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中東衝突升溫！貝萊德將美股評等調降至中立 持續減碼美國長天期公債

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

中東衝突持續升溫，貝萊德智庫指出，能源市場已重新定價，反映供應中斷恐將延續。貝萊德因此下調風險資產部位，將美股評等調降至中立，持續減碼美國長天期公債。

貝萊德分析，能源市場已開始反映供應長期中斷的風險，將推升成本、壓抑成長、帶動公債殖利率上行，並使通貨膨脹壓力更趨黏著，進一步惡化整體的總體環境。

貝萊德認為，目前風險資產的價格，尚未充分反映能源價格所隱含的經濟衝擊，因此貝萊德在戰術層面降低風險配置，並調降對美股的看法。但如果政治壓力促使衝突降溫，貝萊德也會隨時準備調整策略。

貝萊德指出，上周聯準會（Fed）與其他主要央行均維持利率不變。然而，此次能源衝擊已進一步削弱市場對Fed今年降息的預期。本周將公布全球製造業與服務業初值，將作為觀察衝突如何影響經濟活動的第一手訊號。也就是說，隨著能源成本攀升與不確定性升高，需求已開始受到壓抑。

貝萊德分析，市場對Fed政策走向的看法出現反轉，從原先預期今年將降息三次，轉為傾向升息。美國長天期公債遭到拋售，顯示在供應衝擊推升通膨的情境下，長債的避險功能已不如以往，不再是可靠的避險工具。

不過，貝萊德認為，市場仍存在明顯落差。S&P 500指數距歷史高點僅回落約7%。總體經濟受到衝擊加上政策預期轉向鷹派，都與目前的股價水準並不一致，兩者之間存在明顯錯配。

貝萊德目前對全球股市維持中立立場，在固定收益方面則持續減碼美國長天期公債。在高債務負擔的環境下，投資人對長天期債券要求更高的風險補償，推動殖利率上行。相較之下，貝萊德偏好對利率變動較不敏感的美國短天期與中天期公債。

衝突 聯準會 長天期債券

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