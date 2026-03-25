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台積電、台達電等電子領漲 台股盤中勁揚千點收復月線
台股今天在台積電、台達電和信驊等權值、高價電子股走強推升下，加權指數盤中上揚1093.51點，達到33705.75點，收復33698點月線關卡。
至10時55分，台股加權指數為33460點，上漲847.79點，成交值新台幣3822.35億元。
台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.42%，台積電今天股價隨著走強，盤中攀高至1875元，上漲65元，市值達到48.62兆元，貢獻大盤約517點。
台達電、日月光投控、聯發科、鴻海等權值股，以及信驊、鴻勁等高價股也紛紛走高，其中，台達電一度強攻漲停，達到1555元，推升電子類股指數勁揚逾3.8%。
傳統產業股也有不錯表現，玻璃類股指數大漲逾8%，塑膠、機電和電纜類股指數上揚逾3%。橡膠類股震盪走低，類股指數下跌逾1%，表現相對疲弱。
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