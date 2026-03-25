新青安7月底屆期…莊翠雲曝「2.0版」方向規劃 「80條款」尚未定案

新青安貸款將於今年7月底屆期，財政部長莊翠雲今天說，後續會根據房市、金融市場、青年朋友需求、資金成本等各項因素考量。至於外傳新青安2.0將新增「80條款」，規範借款人的年齡加上貸款年期不得超過80年，她強調目前尚未定案。

根據財政部統計，截至115年2月底，新青安貸款累計核貸15萬5298戶，金額達新台幣1兆2075億餘元。

國民黨立委林德福在立法院財政委員會質詢時，詢問新青安2.0政策規劃，莊翠雲回應，新青安政策是為協助沒有自有住宅的青年能夠取得第1間房子，過程當中有些人出現投機行為，因此財政部也在執行過程中進行精進及檢討，包括「一生只能貸1次」避免買進賣出賺差價、加強查核出租或冒用人頭並追回利息補貼逾新台幣2億元等。

莊翠雲表示，新青安政策將於今年7月底屆期，財政部會根據房市、金融市場、青年朋友需求、資金成本等各項因素考量，先前也已邀請相關部會討論、研擬意見，會待報請行政院核定後，再向外界說明後續做法。

面對林德福追問，是否將新增「80條款」，即借款人的年齡加上貸款年期不得超過80年，莊翠雲說，這都是「據傳」，目前沒有定案。

民進黨立委賴惠員則關注台銀推動「貴金屬業務運用RWA（真實世界資產）代幣化技術跨行應用聯合實證」專案進度，台銀董事長凌忠嫄說明，台銀是台灣唯一有銷售實體黃金的銀行，所有銀行若銷售黃金存摺，客戶需要換取實體黃金時，都需要經過非常繁瑣的程序，因此台銀聯合8家銀行推動RWA代幣化驗證，去年已經完成，今年則與系統、區塊鏈廠商進行研議，希望能在今年或明年初向金管會申請試辦業務。

此外，林德福也關注當沖降稅是否延長的議題，莊翠雲解釋，當沖降稅措施從106年起實施，並經3次延長，在每次屆期前都會與金管會充分討論，基於促進證券市場長遠發展需要、減低證券市場不確定性因素來綜合考量，由於此次當沖降稅實施期間到106年底，預計明年下半年會與金管會討論。