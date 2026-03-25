歷經無數次能源危機…1970年成重要轉折！台灣從依賴石油到AI一次看

美國與以色列2月28日對伊朗開戰，國際油價應聲飆漲，天然氣供應也可能中斷，能源危機山雨欲來。儘管這場風波還未落幕，回顧台灣經濟發展歷程，已經走過數次能源危機，尤其1970年代兩次石油危機，更成為台灣經濟發展歷程上的重要轉折。

美伊戰爭帶來的能源風暴席捲全球，台灣作為高度依賴能源進口的海島國家，首當其衝。

戰事爆發之初，行政院隨即召集包括經濟部、外交部、財政部、金管會等進行會商，並討論經濟部、中油緊急應變機制。

經濟部也緊急進行天然氣船（LNG）貨源調度，中油向澳洲、美國及其他亞洲、非洲地區採購現貨氣源補足缺口，並協調供應商提前交貨，確保發電與供氣穩定。台電則依既定排程運轉機組，並準備好水力調度與需求面管理等措施，確保電力供應穩定。

政府第一時間緊急開會研商，爭取反應時間，原因在於台灣已經歷數次能源危機，從1970年代二次石油危機、2008年金融風暴期間的能源震盪，到如今美伊戰爭，這些事件背後，累積的不只是政策反應經驗，更促成能源政策轉變。

1970年代二次石油危機 能源結構轉型核電入列

1973年10月6日，埃及與敘利亞南北夾擊以色列，分別攻擊在1967年「六日戰爭」時被以色列佔領的西奈半島和戈蘭高地，贖罪日戰爭（Yom Kippur War）爆發。

戰事期間的10月16日，阿拉伯石油輸出國家組織（OAPEC）宣布調高70%油價並減產5%。美國尼克森政府向以色列追加提供22億美元援助，OAPEC旋即進一步決定對美國與西歐實施石油禁運，從而引發第一次石油危機。

儘管1973年石油禁運為時數月，但高油價與高能源價格卻影響整個1970年代。

而伊朗1978年爆發伊斯蘭革命推翻巴勒維王室後，於1978年12月至1979年秋天在最高領袖何梅尼（Ruhollah Khomeini）鞏固伊斯蘭政府下完全停止石油出口，更引爆第二次石油危機。

1970年代二次石油危機重創全球經濟，美國因此陷入長達2年的經濟衰退。

對照台灣，1970年代是經濟起飛的開發中經濟體，經濟活動高度依賴石油進口。第1次石油危機時，隨著國際油價飆漲，從每桶3美元升至近12美元，1974年台灣通膨率飆升至47.4%，嚴重打擊經濟活動，經濟成長率驟降至2.7%，已有「停滯性通膨」現象。

第2次石油危機時，1980至1981年通膨率連2年超過15%，不過經濟成長率超過7%、失業率低於2%，沒有走上美國經濟硬著陸的後塵。

但這次經驗讓政府重新檢視能源供應的結構，根據台電資料顯示，1960年代台灣經濟持續發展，電力來源已經由火力取代水力發電，然而，火力發電的燃料需仰賴進口，而燃料進口來源地的中東地區局勢長期不穩定，為了確保能源的穩定供應，同時支撐國內經濟蓬勃發展所需的電力，前經濟部長孫運璿於1970年左右，決定興建核能發電廠。

核一廠於1970年核准興建，1971年底開始施工，興建期間1973年10月發生第一次石油危機，火力發電成本爆增，影響能源供應。隨著核能發電的迫切性提高，同年政府將核能電廠列入十大建設，顯示政府對基礎能源建設的重視。

行政院在「十大建設」史料中，做出以下描述「不僅讓台灣成功地對抗石油危機造成的經濟風暴，更因劃時代的建設而為國家經濟、工業升級奠定了厚實基礎」。

美伊戰爭重燃能源危機 政府多管齊下應對

美國與以色列2026年2月28日聯手轟炸伊朗首都德黑蘭在內多個地區後，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱對中東地區美軍基地發動攻擊，報復美以空襲。

美伊開戰以來，伊朗實質封鎖荷莫茲海峽；當地是眾所周知的世界能源運輸樞紐，導致這起中東戰火燒向全球。美國能源情報署（EIA）估計，2025年每日約有2000萬桶原油及相關產品通過荷莫茲海峽，年度能源貿易額為將近6000億美元（約新台幣19兆元）。

彭博（Bloomberg News）3月23日報導，布倫特原油（Brent Crude）價格已達俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來最高水準，在伊朗戰爭爆發後的3週內上漲55%，3月20日收在每桶112.19美元。

面對中東緊張局勢，總統賴清德定調以「量足」、「價穩」為目標，全力確保能源供應安全與物價穩定。

盤點政府當前措施，主要透過供給面緩解油價上漲的壓力，包含持續落實「亞鄰最低價」調整上限與「油價平穩措施」的油價雙緩漲機制；搭配專案緩漲機制吸收至少60%售價漲幅；以及關鍵原物料稅負減徵措施持續延長至今年9月底，並擴大汽柴油貨物稅減徵幅度至 50%，均有助於減輕國內通膨壓力。

由於中油啟動相關機制平穩油價，自戰事以來，中油已吸收新台幣34.26億元（2月28日至3月22日）。行政院指示研議透過3方案協助中油，分別是提供專案融資、辦理現金增資，以及韌性特別條例進行撥補，以確保國營事業可持續穩定供應國內產業民生用油，並將國際局勢衝擊降到最低。

從二次石油危機到美伊戰爭 當前產業依賴電而非油

時隔50餘年，全球性能源危機再次襲來，各國無不嚴陣以待。

特別的是，在中東戰事未落幕的情況下，中央銀行3月19日做出最新經濟預測，仍大幅上修2026年經濟成長率至7.28%，原因有二，一是從歷史經驗來看，中東戰火基本上都偏向短期，非長期戰事，因此央行目前假設情境僅取中間值，而非最嚴峻的情況。

第二，國際雲端服務供應商（CSP）業者資本支出大幅擴增，且國內關鍵零組件廠商擴產投資等，出口、投資雙引擎啟動，支撐今年經濟保持強勁成長。

中央大學經濟學系教授邱俊榮說明，1970年代台灣轉向重工業，幾乎所有生產活動都非常依賴石油，發電也高度仰賴燃油火力，因此受到嚴重衝擊，「現在情況比以前好多了」。

邱俊榮解釋，相較1970年代，台灣產業結構大幅翻轉，走向高科技、電子業為主，「依賴的是電，而不是油」；在此同時，政府發展能源多元化，除了燃煤，也有各式供電來源可調度，均有助於減緩衝擊。

儘管中東戰事帶來的不確定性不容忽視，目前多數機構預期仍偏向中性，而非極端悲觀情境。邱俊榮說明，美國、以色列、伊朗都各自有現實條件考量，如果戰事變成持久戰，3個國家都難以承受，這也是多數專家目前仍預判油價飆漲是短期衝擊的原因。