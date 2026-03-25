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美國與伊朗衝突風險持續 利率高檔震盪、投資等級債布局時機浮現

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

中東地緣政治風險持續尚未降溫，美國與伊朗衝突擴大並牽動能源供應不確定性，推升國際油價走高，市場對通膨再度升溫的疑慮明顯加深。法人表示，在通膨維持高檔與勞動市場逐步轉弱的交互影響下，滯脹疑慮升溫，使貨幣政策操作空間受限，整體總經環境不確定性顯著提高。

在此背景下，美國聯準會本月決議維持政策利率於3.50%至3.75%區間不變，惟整體聲明轉趨審慎。而聯準會同步上修2026至2027年通膨預期，市場對寬鬆政策期待降溫，甚至開始反映未來不降息或重啟升息的可能性。

近期通膨數據進一步凸顯價格壓力具備黏性，2月生產者物價指數與核心生產者物價指數月增率皆高於市場預期，帶動美債殖利率全面走揚。聯邦投信指出，10年期公債殖利率已攀升至4.39%，2年期與30年期殖利率亦同步上行，顯示市場重新定價「Higher for Longer」的利率環境。

綜合聯邦投信基金經理人周彥名、行銷業務處產品協理何彥樟表示，從市場表現觀察，上週全球債市普遍回檔，其中全球公債下跌約0.47%、全球信用債下跌0.55%，美國投資等級公司債跌幅約0.63%，反映利率上行對債券價格帶來的短期壓力。

事實上，債券市場短期波動加劇，但殖利率回升亦意味中長期投資價值逐步浮現，投資等級債券因具備較佳信用品質與收益水準，仍為資產配置中的核心選擇。

策略上，儘管短期政策不確定性仍高，利率可能維持高檔震盪，但隨經濟成長動能趨於溫和，中長期降息趨勢並未改變。在當前市場環境下，透過高品質債券資產配置，不僅有助於掌握穩定收益來源，亦能在市場波動中發揮防禦效果。

地緣政治風險 貨幣政策 國際油價

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