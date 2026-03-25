台灣公益彩券創43.12億元盈餘！地方政府將用於社會福利
台灣彩券公司25日表示，115年2月份為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣43.12億元，自113年1月至115年2月底為止，第5屆公益彩券累積政府彩券盈餘達726.05億元，依規定分配其中50%供地方政府辦理社會福利、45%供政府補助國民年金，其餘5%則挹注全民健康保險準備。
台灣彩券公司表示，115年2月份單月為政府創造的公益彩券盈餘為43.12億元，其中21.56億元分配至各直轄市、縣市政府辦理社會福利之用，惟實際撥付數將依「財政部公益彩券監理委員會組成辦法」第三條規定辦理，19.4億元分配至國民年金，2.16億元則分配至全民健康保險準備。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。