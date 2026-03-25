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台灣公益彩券創43.12億元盈餘！地方政府將用於社會福利

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台灣彩券公司25日表示，115年2月份為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣43.12億元。圖為彩券行擠進人潮低頭拚命刮，期盼成為千萬或百萬富翁。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
台灣彩券公司25日表示，115年2月份為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣43.12億元。圖為彩券行擠進人潮低頭拚命刮，期盼成為千萬或百萬富翁。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

台灣彩券公司25日表示，115年2月份為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣43.12億元，自113年1月至115年2月底為止，第5屆公益彩券累積政府彩券盈餘達726.05億元，依規定分配其中50%供地方政府辦理社會福利、45%供政府補助國民年金，其餘5%則挹注全民健康保險準備。

台灣彩券公司表示，115年2月份單月為政府創造的公益彩券盈餘為43.12億元，其中21.56億元分配至各直轄市、縣市政府辦理社會福利之用，惟實際撥付數將依「財政部公益彩券監理委員會組成辦法」第三條規定辦理，19.4億元分配至國民年金，2.16億元則分配至全民健康保險準備。

國民年金 地方政府

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