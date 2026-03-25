台灣公益彩券創43.12億元盈餘！地方政府將用於社會福利

中東情勢未見緩和，國際油價震盪走高，市場對通膨的討論也跟著升溫。原本在中央銀行多波信用管制下趨於冷卻的台灣房市，最近出現轉變，市場人士透露，不少房產業者看好「買房抗通膨」議題，認為這是房市去年低迷後重新啟動的好機會。

2026-03-25 07:00