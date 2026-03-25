地緣風險升溫 景順：兩關鍵觀點取得平衡與之共存

在全球地緣政治不確定性持續升溫的背景下，景順首席全球市場策略師Brian Levitt建議投資人應同時保有兩大觀點，以協助判斷當前局勢。

第一個觀點著眼於中東動盪持續之際，市場可能出現的反應。每當衝突爆發，市場一開始通常會關注兩個問題：這場衝突是否會改變全球經濟的走向，以及是否會影響各國央行的政策路徑。在這場戰事初期，市場原本期待這兩個問題的答案都是「不會」，也就是衝突將是短暫且可控的，最終對通膨與經濟成長的影響有限。

然而，這樣的樂觀情境正變得愈來愈難以成立。衝突不但沒有降溫，反而持續升高。敵對行動的擴大，以及對能源基礎設施攻擊頻率的增加，尤其令人憂心。油價與天然氣價格已經上揚，汽油價格也隨之走高。這些發展並非抽象，而是會直接影響通膨預期、企業利潤及家庭購買力。

這些影響其實相當直接，但也令人不安：全球經濟很可能因此放緩。較高的能源成本如同對經濟成長課徵一種「隱形稅」，對於能源進口地區而言尤其如此。同時，通膨預期的上升也使得各國央行更難以放鬆貨幣政策。

年初市場對週期性資產與非美元資產的樂觀情緒，建立在全球經濟同步擴張，以及美國與新興市場央行可能同步寬鬆的預期之上。然而，這樣的基礎如今已變得不再穩固。

儘管目前股市與信用市場仍大致維持穩定，但風險顯然正在上升。在這樣的環境下，投資重心應轉向品質較高的資產、防禦性較強的產業，以及美元相關資產。同時，大宗商品也可能成為有效的避險工具。

這是第一個觀點，值得認真看待，忽視它將流於過度樂觀。然而，這並非唯一值得採納的觀點。

第二個觀點則是：這一切終將過去。投資人的投資期間，幾乎總是長於任何一場單一衝突的持續時間。在壓力時期，人們往往視野變得狹隘，也更容易受到情緒影響而做出決策。然而歷史告訴我們，這些時刻往往不是放棄長期投資計畫的好時機。

回顧歷史，二十世紀充滿劇烈動盪。美國經歷兩次世界大戰與多次衝突，同時也歷經經濟衰退、大蕭條及政治動盪。但在這段期間，道瓊工業指數仍從約40點上升至超過11,000點。過程雖然起伏不定，但長期持續投資的投資人最終仍獲得回報。

Brian Levitt指出，同時保有這兩個觀點並不容易，短期來看，風險正在上升，確實需要更加審慎；但從長期來看，歷史則提醒要保持耐心與紀律。對投資人而言，真正的挑戰並不在於選擇其中一個觀點，而是學會在兩者之間取得平衡，並同時與之共存。