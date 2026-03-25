觀察站／想奪標 考驗3面向能耐

台北車站商場招標案進入關鍵決選階段，吸引微風、統一與ＪＲ東日本等九家業者競逐。業者若要脫穎而出，須在投資規畫、營收模式與旅客體驗三大面向具備實質能耐，並提出具體且可行的方案。

作為全台人流量最高、每日進出達六十萬人次的交通樞紐，此案合約年限長達十五年加八年，被視為未來廿年台灣「軌道經濟」的重要指標戰場。

從競爭格局來看，現有經營者微風集團具備近廿年營運經驗，與台鐵的合作默契是潛在的優勢。由於商場經營涉及複雜的管線、公安與設備折舊邏輯，更換經營者往往面臨長達數年的磨合期，業界指出，雙方已如「已婚」關係，續約能省去重新開發的風險。

ＪＲ東日本則以日本「鐵道＋商業」整合經驗切入，主打動線優化與高品質商業內容；百貨通路如新光三越、統一、誠品與京站憑藉招商能力與既有據點優勢，強調跨場域資源整合，可以提升整體消費停留時間與客單價；潤泰、新東陽則長期深耕交通場域與旅客消費市場，對過路客需求掌握度高。

京站總經理王大政昨天指出，京站本次提案將聚焦在人流導引與服務體驗優化，包括強化指標系統、導視設計及導入互動式裝置，甚至結合ＡＩ技術讓整體空間更直覺、易用。相關資金除用於商場改裝，也將投入台鐵公共空間改善，包括地坪更新、機電系統優化與電扶梯設備升級，以降低後續維運負擔。

對北車商場經營來說，未來該如何降低迷路率、延長停留時間，將直接影響人流轉換為消費的能力，也是能否挑戰年營收五十億元目標的核心因素。