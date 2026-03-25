9搶1 北車商場招標 JR東日本參戰

台北車站商場招標案上周截止領標，九強競逐讓「戰況」升溫，除了目前的經營者微風集團外，並殺出ＪＲ東日本、澎坊免稅商店兩張新面孔，共計包括零售通路、鐵道領域等九大業者搶標，形成「百貨業者、鐵道體系、通路業者」三方爭鋒局面。

北車商場二月中招標，作為全台人流最大的車站，隱含的商業價值驚人，近廿年來北車商場由微風集團經營，也成為集團金雞母。據了解，這次投標業者包括統一、新東陽、新光三越、微風、潤泰、澎坊免稅商店、京站、誠品及ＪＲ東日本。

微風董事長廖鎮漢表示，此次競爭激烈，很多企業都來競標，而每家來標的企業其實都是對微風的肯定，因為做不好，就不會有人要來，但微風是在和自己競爭，希望內部有更好提案，讓未來廿年有更好的想法。

對於日本鐵道業者ＪＲ東日本參與投標，業界分析，ＪＲ東日本在日本長期深耕「鐵道＋商業＋飯店」整合模式，對車站人流經營與場域開發具高度經驗。這次有意複製日本車站商業模式，導入伴手禮街區與高效動線設計，提升整體營運價值，被視為本案最大潛在黑馬。

另一新面孔則為澎坊免稅商店，外界將澎坊與免稅店龍頭昇恆昌做連結，但昇恆昌指出與澎坊並無關連，昇恆昌一向專注於免稅店經營。

談到北車商場的規畫，業者指出，台鐵最在意的是整體空間能否讓旅客獲得清楚資訊與便利動線，提升顧客滿意度。以現況來看，台北車站動線複雜，即使長期進出的人，也未必熟悉所有出入口，如何強化導引系統成為本次招標的重要課題。

另外，市場關注焦點之一，在於該案喊出年營收上看五十億元的目標。不過，多數業者私下評估難度極高。京站總經理王大政表示，從北車商場條件來看，要達到年營收五十億元難度相當高，即使未來進行改裝與優化，成長空間仍受限於場域規模與結構條件，與大型百貨相比仍有差距。他說，內部初估整體投資規模可能拉高至八至九億元，並規畫採分階段方式進行設備與空間升級，更新時程將拉長至五至十年，以兼顧投資效益與營運彈性。