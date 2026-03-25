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藥價可能上漲 衛福部擬3策

聯合報／ 記者歐芯萌／台北報導

中東戰事牽動通膨敏感神經，政府盤點各項原物料供應，經濟部長龔明鑫昨天表示，氦氣不缺貨，價格稍微漲了一些；對於藥價上漲的可能性，衛福部長石崇良說，已啟動三方向因應，也會全面盤點、監測。

行政院長卓榮泰昨率各部會首長赴立法院備詢，國民黨立委游顥關注天然氣、氦氣等供應情況。龔明鑫表示，有關氦氣供應，經濟部已與半導體業者溝通，氦氣過去從中東進口比較多，主要是因為比較便宜。不過美國、澳洲也有供應氦氣，基本上不會缺貨，只是價格稍微漲了一點。

另外中東戰事延燒，外界關注是否間接造成藥品漲價潮，石崇良說明，目前已啟動應變小組，主要從三大面向著手。

石崇良表示，第一，進行影響評估，包含藥品包材、醫材，特別是塑膠類，盤點所有品項可能受衝擊的影響。第二，衛福部與經濟部保持聯繫，石化原料供應盼優先給醫材。第三，價格方面，請廠商評估對成本影響，韌性特別條例中還有兩百億元健保基金安全準備金可支應。

石崇良說，藥品未來可能面對的成本上漲，衛福部會調整。相關調度，現在也與藥業、藥師公會開始建立管道，目前正在全面盤點、監測當中。

中東戰事 卓榮泰 龔明鑫 藥價

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