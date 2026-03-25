塑料斷貨 建材、車用零件 也恐漲價

台化昨天跟進台塑化、台塑宣布不可抗力，預估影響芳香烴等產品約五成產製量，五月恐斷料。業內人士指出，包括化纖、紡織、家電、電子零組件、日用品包材等下游產業，相關製造端將面臨成本壓力，加劇「民生通膨」危機。

台化表示，由於上游原料供應減少，已通知客戶預計四月起啟動不可抗力。包含苯乙烯、苯酚、對苯二甲酸等，預計到五月不排除斷料。中游業者遠東新昨天開法說會，遠東新表示，供應壓力將由上游逐步向下傳導，營運不確定性明顯升高。

針對中東戰事衝擊原物料供應，行政院長卓榮泰昨赴立法院備詢指出，穩定物資原則是「上游不漲、下游不囤」，經濟部已盤點多項原物料供需，短期供給無虞，政府也成立調度窗口，會將供應鏈秩序盡量平穩下來。經濟部長龔明鑫則說，目前先說服上游供應商暫時減少出口，優先供應給國內。價格部分，成本價格在國際間比較透明，如果供應商未來想要漲價，必須考量合理化、不要過度漲價等情況。

遠東新表示，除既有台灣供應來源，也積極透過亞洲商社等多元管道擴大採購來源，降低對單一供應商依賴。不過公司坦言，供應吃緊，「大家都在搶料」，實際取得原料仍存在不確定性。

下游業者五金零售通路商振宇五金昨說，面對近期塑膠原料價格持續上揚，相關影響已逐步反映至終端市場，提升塑膠類五金商品與門市服務成本，從民生常見的塑膠袋、吸管，到五金通路中的ＰＶＣ水管等，近期原料端漲幅約百分之廿至卅，帶動整體採購成本明顯上升，第一線門市已明顯感受到壓力。

塑膠材料為五金重要基礎原料，廣泛應用於水電工程、居家用品、建築材料與汽機車零件等領域，隨石化原料價格走揚，相關產品成本連動攀升。振宇五金表示，預期後續包括管材、建築材料及部分耐用消費品，皆可能陸續反映價格調整，近期門市幾乎每天都有客人掃貨，顯示市場對原物料上漲反應已逐步浮現，消費者對後續價格變化也有明顯預期心理。

若上游的塑膠原料價格持續維持高檔，預估後續塑膠管類用品、建築材料、汽車零件等品項，都將陸續面臨漲價壓力，五金零售通路勢必同步受壓。

業界普遍憂心，若中東局勢持續升溫，石化原料價格恐怕居高不下，一旦下游產品陸續調漲，勢必進一步推升民生物價壓力。