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1-2月零售餐飲營收 登頂

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

經濟部昨（24）日統計，2月零售業、餐飲業營業額年增率雙雙轉為正成長，累計前二月，零售與餐飲業營收分別達到8,137億元及1,970億元，同步刷新歷年同期新高紀錄。

經濟部統計，2月零售業營業額為3,831億元，年增7.7%；餐飲業營業額1,003億元，年增率高達21.1%。

合計前二月零售業營業額8,137億元，年增1.5%，高於同期消費者物價指數（CPI）商品類年增率的0.21%；前二月餐飲業營收1,970億元，年增4.6%，亦高於CPI外食費漲幅，反映這波成長並非單純由漲價驅動，而是銷售量確實增長。

不過3月後恐面臨修正挑戰。經濟部預估，3月餐飲業年增率將收斂至2.2%到5.2%，零售業更可能由正轉負，預估區間落在負成長0.9%至正成長2.1%間。經濟部統計處副處長陳玉芳指出，3月數據較2月下滑，主因是春節旺季的季節性因素消退。

陳玉芳分析，地緣政治可能推升通膨壓力並減損民眾購買力，目前影響最劇烈的仍是關稅議題。

尤其消費者對進口車關稅政策仍存有降價預期，導致市場觀望氛圍濃厚，將為零售業能否維持正成長帶來變數。

地緣政治 營收 餐飲業

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