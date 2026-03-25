經貿談判大將 顏慧欣病逝

行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣因病辭世，總統府昨（24）日表示，賴清德總統對其為國家努力與貢獻至為感佩，聞訊深感哀痛與不捨。行政院長卓榮泰也表達遺憾及感念，副院長鄭麗君表示，顏慧欣是最佳戰友，得知她的離去感到非常哀痛，相信她專業、堅毅身影會長存心底。

顏慧欣長期投入國際經貿談判與法規領域，曾任公私部門重要職務，在3月12日因病辭世，享年53歲。

總統府指出，顏慧欣對推動我國對外經貿事務貢獻卓著，更全力參與台美經貿談判工作，賴總統對其為國家的努力與貢獻至為感佩。

鄭麗君透露，顏慧欣去年因病請假，11月底因談判快接近尾聲，鄭麗君傳訊分享談判進展，請顏慧欣勿掛心，好好照顧自己，早日康復，顏當時回訊表示，會好好休養治療，相信完成這個里程碑後，台灣打國際盃的體質也轉大人了，盼能繼續一起為台灣努力，得知顏慧欣離去，感到非常哀痛。