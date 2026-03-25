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我出口值全球排名升至12

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

財政部昨（24）日發布統計通報指出，隨著人工智慧（AI）應用快速擴展，帶動強勁需求，台灣2025年出口值在全球排名升至第12名，進步四名，是32年最佳。

台灣2025年貿易總值排名全球第15名，23年最佳，也是23年來首度超越新加坡。

財政部引用世界貿易組織（WTO）資料，2025年全球出口總值達26.3兆美元，年增7.2%。

各主要經濟體出口表現方面，以中國大陸出口占比14.4%居首，其次為美國8.3%，其後依序為德國6.7%、荷蘭3.8%。

亞洲四小龍方面，香港出口占全球比重2.9%，排名第五，進步三名；南韓以占比2.7%排名第八，下滑兩名；台灣出口占比2.4%，排名升至第12名，較前一年前進四名，創1994年以來、32年以來最佳表現；新加坡則以2.2%居第14名，前進一名。

進口方面，2025年全球進口排名中，亞洲四小龍以香港及南韓分列第六與第12名，新加坡第18名，台灣進口占全球比重1.8%，排名第19名，較前一年下滑一名。

美國 出口值 香港

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