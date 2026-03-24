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台股底部在哪？群益證總座李文柱分析多頭重啟關鍵

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台股近期受中東地緣政治影響，上下震盪動輒千點。群益金鼎證券總經理（6005）李文柱24日指出，多頭能否再起關鍵在於戰事解決時間，大盤現階段位處高檔，這樣波動算是正常，建議投資人要善設停利停損，控制持股水位。

美股震盪盤軟，台股第2季回測前低或季線機率增加，李文柱認為，如果戰事在三個月內解決，應該不至於那麼悲觀，但若戰事拖延至六個月，國際油價維持在100元以上，通膨疑慮導致美債殖利率及美元指數走強，恐對股市造成壓力，修正幅度會較大。

他表示，台股底部在哪目前很難判定，因為中東戰事不確定性高，市場悲觀論調甚至預期今年不但不會降息，還會在年底會升息，川普及伊朗到底各自在想甚麼沒人知道，在雙方沒有坐下來談判之前，最好保守以對才是上策。

針對台股近期上演「土洋對作」戲碼，李文柱分析，ETF可謂散戶的護國神山，尤以主動式ETF操作更為積極，投資人不妨可參考進出標的，但若擔心自己操作能力，可直接買主動式ETF，或許還有機會逢凶化吉。

李文柱說，台股今年表現是全球前段班，主因在於AI相關硬體產業都圍繞台積電等龍頭廠，獲利能力強勁扮演基本面底氣，事實上，如果不看大盤指數，只去挑選AI趨勢績優個股逢低買進，中長期應該都有不錯績效。

美元指數 台積電 地緣政治

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