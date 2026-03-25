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北車商場招商九強競逐 JR東日本被視為最大黑馬

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導
台北車站商場ROT招標案再掀戰火，九強競逐戰況升溫，更殺出JR東日本、澎坊免稅商店兩張新面孔。聯合報系資料照
台北車站商場ROT招標案再掀戰火，九強競逐戰況升溫，更殺出JR東日本、澎坊免稅商店兩張新面孔。聯合報系資料照

台北車站商場ROT招標案再掀戰火，九強競逐戰況升溫，更殺出JR東日本、澎坊免稅商店兩張新面孔，該案已於上周完成領標，包括零售通路與鐵道領域等九大業者搶標，形成「百貨業者、鐵道體系、通路業者」三方爭鋒局面。

市場傳出，本次投標業者包括統一（1216）、新東陽、新光三越、微風、潤泰、澎坊免稅商店、京站（2942）、誠品（2926）及JR東日本，形成九強競逐態勢，經營權之爭已趨白熱化。

除了國內通路大咖爭奪該案，本次也吸引日本鐵道業者JR東日本等國際級業者參與。業界分析，JR東日本在日本長期深耕「鐵道＋商業＋飯店」整合模式，對車站人流經營與場域開發具高度經驗。此次來台競標，有意複製日本車站商業模式，導入伴手禮街區與高效動線設計，提升整體營運價值，被視為本案最大潛在黑馬。

另一新面孔則為澎坊免稅商店，該商店被視為昇恆昌集團關係企業，雙方雖非隸屬關係，但昇恆昌集團長年深耕免稅通路的背景與經驗，讓各家有意競逐的業者都不敢輕忽。關鍵在於，昇恆昌在各大國門機場、離島機場及港口等交通據點共布局16處據點，於機場商場與飯店經營累積深厚實力，特別擅長掌握過路旅客的消費需求，具備切入交通樞紐商場的優勢。

談到台北車站商場的規劃，業者指出，台鐵其實最在意的是整體空間能否讓旅客獲得清楚資訊與便利動線，提升顧客滿意度。以現況來看，台北車站動線複雜，不少民眾甚至常有迷路情況，即使長期進出的人，也未必熟悉所有出入口，因此如何強化導引系統，成為本次招標的重要課題。

另外，市場關注焦點之一，在於該案喊出年營收上看50億元的目標。不過，多數業者私下評估難度極高。以現行商場營運表現來看，實際營運面積約3,300坪，去年營收約落在29億至30億元，若要挑戰50億元，等同坪效需大幅躍升。業者直言，車站型商場以通勤客為主，營收天花板有限，「用結構來看，要做到50億元並不合理」。

在投資條件方面，此案門檻不低，業者須在二年八個月內投入至少7.65億元，且每年需負擔固定權利金約4,000萬元，另依營收採分級抽成機制。市場普遍認為，整體投資規模實際可能上看8億至9億元。

台北車站 日本 昇恆昌

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