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中東戰事衝擊原物料供應 經長：穩定物資 短期沒問題
中東戰事衝擊原物料供應，行政院長卓榮泰昨（24）日表示，穩定物資原則是「上游不漲、下游不囤」，經濟部已盤點多項原物料供需，短期供給無虞，政府也成立調度窗口，會將供應鏈秩序盡量平穩下來。
卓榮泰昨日赴立法院備詢，民進黨立委何欣純質詢時關注，政府如何協助各產業穩定供應鏈，確保原物料、工業用必需品供應？經濟部長龔明鑫回應，他已召開會議，會中包括產業署、能源署等，盤點十項較重要原物料供需狀況，並向上游供應商、下游需求方了解情形，短期內供給比較沒有問題，只是價格的確微幅調漲。
有關供需調度，龔明鑫表示，目前先說服上游供應商暫時減少出口，優先供應給國內。
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