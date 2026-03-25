中東戰事衝擊原物料供應 經長：穩定物資 短期沒問題

中東戰事衝擊原物料供應，行政院長卓榮泰昨（24）日表示，穩定物資原則是「上游不漲、下游不囤」，經濟部已盤點多項原物料供需，短期供給無虞，政府也成立調度窗口，會將供應鏈秩序盡量平穩下來。

2026-03-25 01:33