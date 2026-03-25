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塑膠類供應吃緊 加劇民生通膨

經濟日報／ 記者任君翔嚴雅芳／台北報導

台化（1326）跟進台塑化（6505）、台塑（1301）啟動不可抗力，預估影響芳香烴等產品約五成產製量，5月恐斷料。業內指出，包括化纖、紡織、家電、電子零組件、日用品包材等下游產業，相關製造端將面臨成本壓力，加劇「民生通膨」危機。

中游業者遠東新（1402）昨（24）日法說，市場關注台化宣布4月啟動不可抗力、供應縮減逾五成，對下游紡纖鏈的影響。遠東新表示，供應壓力將由上游逐步向下傳導，營運不確定性明顯升高。

因應策略上，遠東新表示，除既有台灣供應來源，也積極透過亞洲商社等多元管道擴大採購來源，降低對單一供應商依賴。不過，供應吃緊，「大家都在搶料」，取得原料仍存不確定性。

下游業者五金零售通路商振宇五金昨日表示，面對近期塑膠原料價格持續上揚，相關影響已逐步反映至終端市場，提升塑膠類五金商品與門市服務成本，從民生常見的塑膠袋、吸管，到五金通路中的PVC水管等，近期原料端漲幅約20%至30%，帶動整體採購成本明顯上升，第一線門市已明顯感受到壓力。

塑膠材料為五金重要基礎原料，廣泛應用於水電工程、居家用品、建築材料與汽機車零件等領域，隨石化原料價格走揚，相關產品成本連動攀升。振宇五金表示，預期後續包括管材、建築材料及部分耐用消費品，皆可能陸續反映價格調整，近期門市幾乎每天都有客人掃貨，顯示市場對原物料上漲反應已逐步浮現。

台塑化 台塑 台化

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