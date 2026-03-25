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民間參與公建金額 創高
財政部昨（24）日公布去(2025)年民間參與公共建設簽約金額達3,807億元，簽約件數160件，雙雙改寫歷史新高，並大幅超越原訂目標；攤開地方政府成績單，高雄市以總投資金額1,116億元蟬聯「招商王」。
為引導民間資金參與公共建設，行政院於2024年12月26日核定「兆元投資國家發展方案」，預期2025年至2028年可帶動民間投資達6,829億元。
統計顯示，2025年依促參法辦理案件80件、投資金額805億元，為歷年第三高；透過其他法令推動案件亦達80件、投資金額3,002億元。
地方政府招商成績，以高雄市表現最為亮眼，全年廣義促參簽約16件、總投資金額達1,116億元，居全國之冠。其中，高雄市「AI智能高效焚化爐BOT案」投資金額165億元，為年度最大促參個案；另在捷運土地開發等案件亦有進展，顯示地方政府引導民間資金能力持續提升。
新北市則以簽約17件、1,105億元，位居第二，其中新北市政府推動「環狀線十四張站暨南機場捷運開發案」投資金額達845億元。台南市政府則以簽約九件、金額217億元位居第三。
展望後續，財政部表示，大型案件多集中於下半年或第4季落地，實際成果仍須視案件推動進度而定。財政部並規劃今年7月24日舉行招商大會，表揚績優機關，並持續擴大公共建設案源。
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