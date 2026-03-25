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中華徵信所解析：美伊戰事效應 台灣面臨四考驗

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

美伊戰事牽動全球能源神經，CRIF中華徵信所指出，台灣面臨能源、匯率、物價與金融壓力四重考驗；正處於「能源存量」與「物價壓力」黃金交叉點。中央銀行正面臨高度壓力，若新台幣貶幅過深導致消費者物價指數（CPI）攀升，可能被迫於下季升息，對房貸族與企業貸款來說是能源之外另一沉重負擔。

CRIF指出，台灣面臨的挑戰並非單純「沒有油」，而是「價格上漲且供應速度減緩」。外部供應變數升高，電力系統面臨調度與成本雙重壓力。再者，新台幣匯率與能源進口成本相互加重；新台幣從31貶至32.5元時，同樣一桶油企業同時承受油價漲幅與匯率貶幅加乘效應。自開戰以來台幣實質購買力已縮水3%至5%，推升輸入型通膨壓力。

民生物價方面由「輸入型通膨」轉向「結構性調漲」。油價上漲影響已逐步由煉油端傳導至零售通路，柴油成本推升外送與快遞的燃油附加費，每筆訂單增加5至10元。空運與海運附加費調漲影響，進口牛肉、乳製品及水果等商品在超市售價出現8%至12%漲幅。預期4月起大型連鎖餐飲業者將啟動新一波約5%至10%價格調整。

CRIF提到，台灣雖為出口導向經濟體，但同時高度仰賴進口能源。隨結匯需求激增，中油與台塑化為搶購美國或澳洲替代油源，勢必得在匯市大舉拋售台幣、買進美元，進一步削弱匯率支撐力。同時能源進口支出大增將侵蝕貿易順差。

最後，CRIF認為，央行面臨升息與阻貶之間的兩難，有高度壓力。若為阻止新台幣過快貶值，可能動用外匯存底進場干預，以避免匯率走貶導致油價調漲。另一方面若台幣貶幅過深，導致CPI攀升，央行可能被迫於下一季採取升息措施。若升息半碼至1碼，以1,000萬房貸計算每月利息多支出1,000至2,000元。

匯率 能源 新台幣匯率

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