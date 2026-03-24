財部：新青安累計核貸逾15萬戶 未來政策評估6面向

新青安貸款將於今年7月底屆期，財政部今天表示，截至今年2月底，累計核貸15萬5298戶，協助民眾購屋居住，後續將整體評估房市供需、金融市場、民眾需求、新青安貸款成效、政府收支財源運用及公股銀行資金成本等6個面向，研擬未來政策方向。

立法院財政委員會明天將邀請財政部長莊翠雲率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理列席業務報告，並備質詢。

財政部書面報告指出，衡酌國際經濟及金融發展仍具不確定性，為達「照顧國人」、「經濟發展」、「強化治安」及「國家安全」等重要施政目標，將於確保財政永續下，視整體經濟情勢發展，配合國家施政需求，妥適研擬各項財政因應措施。

其中，針對新青安貸款，財政部表示，截至115年2月底，累計核貸15萬5298戶，金額達新台幣1兆2075億餘元，協助青壯年族群購屋居住。

財政部表示，將持續督導公股銀行就新青安貸款執行優化措施，包含落實貸前徵審、強化貸後管理，輔以跨部會資料勾稽、加強查核轉租、人頭戶或營業等未符自住目的貸款，收回補貼利息及重新調整核貸條件。截至115年2月底，違規新、舊青安貸戶已累計追回1萬136件，收回利息補貼金額2億3007萬餘元。

財政部說明，新青安貸款將於115年7月31日屆期，目前正就設定更周延條件及監管方式，全面思考政策工具運用，避免既有問題持續存在，整體評估房市供需、金融市場、民眾需求、新青安貸款成效、政府收支財源運用及公股銀行資金成本等面向，並與相關部會共同商議，研擬未來政策方向。

此外，針對賦稅相關業務，財政部表示，將持續營造合理賦稅環境，首先是研修遺產及贈與稅法部分條文修正草案，規範被繼承人死亡前2年內贈與特定親屬財產，所涉遺產稅負擔方式及剩餘財產差額分配請求權扣除數額計算，修正草案正簽辦函報行政院中。

再來是針對加值型及非加值型營業稅法，刪除營業人開立統一發票未依規定記載或所載不實，依銷售額固定比率計算罰鍰規定，修正草案已於去年1月函報行政院審查。第3是擬具娛樂稅法修正草案，授權地方政府得停徵藝文活動及競技比賽課稅項目，並調整部分課稅項目法定稅率上限，已交付立法院財委會審查。