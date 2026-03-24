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PIMCO：Fed今年很可能大多數時間維持利率不動
品浩（PIMCO）經濟學家衛艾婷 （Tiffany Wilding）指出，美國聯準會（Fed）在3月貨幣政策會議上按兵不動，決議維持基準利率在3.5-3.75%區間穩定不動。此一決策符合市場預期，在應對目前極其複雜的宏觀背景之際，採取更為謹慎的態度。
衛艾婷指出，考量到Fed雙重使命面臨的雙向風險，結合Fed更新的預測內容，PIMCO仍預期Fed在2026年大部分時間將維持利率不動，待情勢明朗後，再重啟寬鬆周期，接近微幅超過3%的中性利率水準。
衛艾婷指出，儘管Fed在評估通貨膨脹時通常會看淡能源價格的波動，但考量到近期通膨高於目標值，當前的環境充滿挑戰。Fed主席鮑爾指出，美國轉變為能源淨出口國，可能有助於緩解經濟活動的拖累，因為持續漲價可能會刺激國內的能源投資。
衛艾婷表示，近期的經濟成長並非由於勞動投入或潛在需求所驅動，而是失衡地因為生產力提升而提高。隨著關稅效應消退，加上強勁的生產力抑制單位勞動成本，即使較高的油價暫時推升了整體通膨，但核心通膨仍應朝著目標邁進。重啟緊縮政策的機率偏低，鮑爾也呼應了此一看法。
展望未來，衛艾婷表示，Fed政策將持續定調為謹慎與穩定。勞動市場的下行風險持續上升，支持Fed展開漸進而謹慎的寬鬆周期，邁向略高於3%的中性利率水準。
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