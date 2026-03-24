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2月零售餐飲業績超旺 雙雙創歷年同期新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

經濟部24日發布統計，2月零售業及餐飲業營業額年增率雙雙轉為正成長，累計今年1至2月，零售與餐飲業營收分別達到8,137億元及1,970億元，同步刷新歷年同期新高紀錄。

根據經濟部數據，2月零售業營業額為3,831億元，年增7.7%；餐飲業營業額1,003億元，年增率高達21.1%。合計1至2月零售業營業額年增1.5%，高於同期消費者物價指數（CPI）商品類年增率的0.21%；餐飲業年增4.6%，亦高於CPI外食費漲幅，反映出這一波成長並非單純由漲價驅動，而是實質銷售量確實增長。

不過3月後恐面臨修正挑戰。經濟部預估，3月餐飲業年增率將收斂至2.2%到5.2%，零售業更可能由正轉負，預估區間落在負0.9%至2.1%。經濟部統計處副處長陳玉芳指出，3月數據較2月下滑，主因是春節旺季的季節性因素消退。

除了季節性因素，地緣政治風險與關稅不確定性，也是干擾3月零售走勢的關鍵。陳玉芳分析，地緣政治可能推升通膨壓力並減損民眾購買力，而目前影響最劇烈的仍是關稅議題。由於消費者對進口車關稅政策仍存有降價預期，導致市場觀望氛圍濃厚，進口車買氣回溫遲緩，將成為下個月零售業能否維持正成長的變數。

依據經濟部統計，2月汽機車業營業額為460億元，年減25.4%，1至2月合計亦年減15%。陳玉芳直言，美製車進口零關稅政策，對購車族具備高度誘因，預期車價可能下降一成，導致消費需求往後延遲。儘管國產車新車掛牌數與去年相當，但在進口車買氣未恢復前，整體車市對零售業的貢獻度仍受壓抑。

展望未來，陳玉芳說，國內就業市場穩定及企業調薪等紅利，仍有助於支撐消費動能，整體零售及餐飲業營收長期仍可望維持成長趨勢，至於物價與關稅的影響，則須視後續國際情勢與政策底定後的市場反應而定。

地緣政治風險 地緣政治 零售業

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