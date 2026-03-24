中東戰火 台電：3措施確保供電、燃料維持安全庫存

中東戰火引發國內供電議題討論，台電今天表示，經濟部已在第一時間啟動能源應變小組，目前國內電力供應穩定，台電持續密切關注，擬定相關因應方案，包括強化發電機組運轉與維護、妥善調度水力資源，以及推動需求面管理措施等，堅持供電穩定，請民眾與產業界放心。

台電表示，將持續與中油密切合作，掌握國內外能源供應動態，目前國內發電燃料皆維持安全庫存，足以因應短期國際波動。

台電透過新聞稿指出，預期今年用電尖峰負載4294萬瓩，夜尖峰負載3853萬瓩，並已規劃新增再生能源及4部新機組（合計520萬瓩）陸續上線，再搭配抽蓄水力、儲能系統及需求面管理等多元調度手段，可維持日尖峰備轉容量可10%以上、夜尖峰備轉容量7%以上，確保民生與產業供電穩定。

除既有發電機組外，台電表示，亦備妥相關緊急備用電力設施，可於必要時支援，並優先調度環境友善的新式高效率機組、低碳能源與智慧電網，穩定供電。

台電強調，確保供電穩定是台電的首要任務。台電將持續與經濟部及相關單位保持密切連繫，隨時掌握國際情勢並滾動式調整應變方案，確保民眾用電需求。