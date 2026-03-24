民間參與公共建設簽約衝3,807億元創新高 高雄奪招商王

財政部24日公布2025年民間參與公共建設促參簽約成果，受惠行政院推動「兆元投資國家發展方案」，全年簽約件數達160件、投資金額達3,807億元，雙雙改寫歷史新高，並大幅超越原訂目標。財政部強調，兆元投資方案為期四年，目前為第1年成果，今年為方案第2年，預期至少可達成年度目標1,608億元。

財政部指出，為引導民間資金參與公共建設，行政院於2024年12月26日核定「兆元投資國家發展方案」，要求各部會於新興計畫提案時優先評估以促參方式辦理，預期2025年至2028年可帶動民間投資達6,829億元。

統計顯示，2025年依促參法辦理案件80件、投資金額805億元，為歷年第三高；透過其他法令推動案件亦達80件、投資金額3,002億元，創歷史新高。整體案件除交通建設外，亦涵蓋環境防治、醫療衛生、冷鏈物流及綠能設施等多元領域，促參應用範圍持續擴大。

中央部會方面，促參招商金額以經濟部居首，主要受惠於新竹縣湖口大型物流中心BOO案；交通部與教育部分列第二、第三。若擴大至其他法令案件，交通部表現最為突出，包含高雄港LNG儲槽投資興建案等大型投資案，為整體成長重要動能。

地方政府方面，高雄市表現最為亮眼，全年簽約16件、總投資金額達1,116億元，居全國之冠。其中，高雄市「AI智能高效焚化爐BOT案」投資金額165億元，為年度最大促參個案；另在捷運土地開發等案件亦有進展，顯示地方政府引導民間資金能力持續提升。

在其他法令案件中，以新北市政府推動的「環狀線十四張站暨南機場捷運開發案」投資金額845億元居首，其次為交通部「高雄港LNG儲槽投資興建案」563億元，均屬大型指標案件。

財政部分析，近三年（2023年至2025年）無論促參或其他法令案件，簽約件數與投資金額均呈現成長趨勢，114年整體投資規模明顯攀升，反映政策引導已逐步發酵。

展望後續，財政部表示，今年為兆元投資方案第2年，預期全年民間投資金額至少可達1,608億元，惟大型案件多集中於下半年或第4季落地，實際成果仍須視案件推動進度而定。財政部並規劃於今年7月24日舉行招商大會，表揚績優機關，並持續擴大公共建設案源，以推升民間投資動能。