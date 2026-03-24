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2月工業生產指數連24紅 今年第1季有望挑戰單季新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

AI應用火熱，持續帶動製造業表現寫下新紀錄。經濟部24日公布2月工業生產統計，工業與製造業生產指數雙雙續寫「連24紅」佳績，累計1至2月表現更創下歷年同期新高。隨AI需求持續發酵，今年第1季製造業生產指數可望再創單季新高。

根據經濟部統計，2月工業生產指數年增17.83%，製造業生產指數年增19.64%。若將1、2月合併觀察以排除春節因素，前二月工業生產年增22.95%，製造業年增24.78%。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，2月表現優於預期，主因電子零組件及電腦電子產品受惠AI應用擴展，加上雲端資料中心大型業者上調資本支出，帶動供應鏈生產動能。即便今年前二月工作天數僅35天，較去年減少兩天，年增率仍維持雙位數成長，顯示生產動能穩健。

就細部產業觀察，資通訊與電子產業表現一枝獨秀。電子零組件業2月年增25.2%，累計1至2月年增24.95%；電腦電子產品及光學製品業表現最為驚人，2月年增率達112.88%，累計前二月更大幅年增124.12%，反映出AI伺服器出貨動能的全面爆發。

相較之下，傳統產業復甦力道仍偏弱，多數傳產2月仍呈現負成長。基本金屬業年減14.64%，化學材料及肥料業年減10.32%，汽車及其零件業年減20.41%；累計1至2月來看，基本金屬業年減4.66%，化學材料及肥料業年減2.47%，汽車及其零件業年減3.38%，僅機械設備業由負轉正，年增8.78%。

陳玉芳坦言，目前產業間存在明顯的成長不均現象，儘管部分與AI應用連動的傳產項目表現較佳，但多數傳產整體回升速度依舊緩慢，其中，機械設備業雖有工具機訂單與出口回溫，但生產端尚未完全反映；鋼鐵與石化產業則受全球需求偏弱影響，儘管中國大陸出口量減少，後續仍須觀察需求面狀況。

對於近期中東局勢升溫是否干擾生產，陳玉芳表示，目前尚難掌握戰爭因素對國內生產的具體衝擊，統計單位尚未從廠商端取得明確回饋，短期影響仍待觀察。但長線來看，電子零組件及資通訊產品受惠AI需求及雲端業者拉貨效應，動能有機會延續。

經濟部預估，3月製造業生產指數年增率將落在22.4%至26.1%，加計前兩月表現，今年第1季指數即便取預測值下限，仍將寫下單季次高紀錄，更有機會衝刺史上新高。陳玉芳強調，電子零組件與資通訊產品將持續受惠AI需求及雲端業者拉貨效應，動能可望延續；至於傳產是否轉強，則須密切觀察3月實際生產狀況。

經濟部 電子零組件 工業生產指數

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