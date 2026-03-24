聽新聞
0:00 / 0:00
搶搭AI與能源轉型財 勞動基金公告30億美元徵委外代操
勞動基金運用局於今公告，將辦理新制勞退基金、勞保基金、國保險基金115年度國外投資「全球氣候轉型基礎建設有價證券被動型」委託經營公開徵求受託機構，預計擇優徵選5家受託機構，新制勞退基金每家受託金額為4億美元，勞保基金每家受託金額1億美元，國民年金保險基金每家受託金額為1億美元，總委託金額共30億美元，委任期間5年。
基金局說明，本次委託投資於全球上市基礎建設公司，並以FTSE Global Core Infrastructure ex China TPI Climate Transition Index為參考指標，布局具備前瞻性氣候轉型管理能力的企業。本次導入被動型委任，可多元投資於指標各成份股，涵蓋更廣泛市場，並以相對較低成本參與全球基礎建設市場，進而強化基金整體資產配置穩定性與風險分散效果，確保長期穩健收益。
基金會指出，隨著人工智慧、雲端運算及數位經濟快速發展，帶動相關基礎建設投資機會，該類資產多具備現金流穩定、需求剛性及抗景氣循環等特性，有助於兼顧長期收益並提升投資組合防禦性。
此外，在全球能源轉型趨勢下，電力與相關基礎設施正逐步朝低碳化發展。基金局本次委任案順應國際趨勢辦理氣候轉型基礎建設投資，期結合穩定收益與當前結構性用電需求成長趨勢，強化基金整體另類投資部位均衡，並提升資產配置多元性，同時兼顧推動企業邁向結構性轉型、掌握投資成長機會的雙重目標。
勞動基金運用局表示，本次委託案為例行的資金配置，是依年度資產配置規畫的資金運用，收件截止日期為4月28日。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。