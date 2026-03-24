搶搭AI與能源轉型財 勞動基金公告30億美元徵委外代操

勞動基金運用局於今公告，將辦理新制勞退基金、勞保基金、國保險基金115年度國外投資「全球氣候轉型基礎建設有價證券被動型」委託經營公開徵求受託機構，預計擇優徵選5家受託機構，新制勞退基金每家受託金額為4億美元，勞保基金每家受託金額1億美元，國民年金保險基金每家受託金額為1億美元，總委託金額共30億美元，委任期間5年。

基金局說明，本次委託投資於全球上市基礎建設公司，並以FTSE Global Core Infrastructure ex China TPI Climate Transition Index為參考指標，布局具備前瞻性氣候轉型管理能力的企業。本次導入被動型委任，可多元投資於指標各成份股，涵蓋更廣泛市場，並以相對較低成本參與全球基礎建設市場，進而強化基金整體資產配置穩定性與風險分散效果，確保長期穩健收益。

基金會指出，隨著人工智慧、雲端運算及數位經濟快速發展，帶動相關基礎建設投資機會，該類資產多具備現金流穩定、需求剛性及抗景氣循環等特性，有助於兼顧長期收益並提升投資組合防禦性。

此外，在全球能源轉型趨勢下，電力與相關基礎設施正逐步朝低碳化發展。基金局本次委任案順應國際趨勢辦理氣候轉型基礎建設投資，期結合穩定收益與當前結構性用電需求成長趨勢，強化基金整體另類投資部位均衡，並提升資產配置多元性，同時兼顧推動企業邁向結構性轉型、掌握投資成長機會的雙重目標。

勞動基金運用局表示，本次委託案為例行的資金配置，是依年度資產配置規畫的資金運用，收件截止日期為4月28日。