AI需求強勁 2月工業生產指數創同月新高年增17.83%

中東戰事延燒影響各產業供應鏈的原物料供應，經濟部長龔明鑫表示，目前已經盤點了十項比較重要的原物料供需狀況，短期內供給比較沒有問題，只是價格的確微幅調漲。行政院長卓榮泰說，原則是「上游不漲，下游不囤」，政府也成立調度窗口，把供應鏈秩序盡量平穩下來。

2026-03-24 12:26