AI電力需求、地緣政治風險 台灣拚能源多元增韌性

台灣企業綠電需求殷切，加上AI時代電力需求可觀，台灣能源政策除持續「增氣、減煤、展綠」，綠能更力拚「多元」，包括太陽光電、離岸風電、小水力、地熱等，同時，在符合核安等3前提下，務實評估核二、核三廠重啟可能，以提升能源韌性。

總統賴清德22日表示，檢討核電廠是否重啟的時候，也會持續支持綠能產業的發展，包括風力發電、太陽能發電、小水力發電、氫能發電等都會持續推動，這可以並行不悖，並沒有任何矛盾跟衝突。

綠能目標方面，包括2026年11月再生能源占比20%、以及2030年30%。

其中，離岸風電、太陽光電屬於成熟綠能，台灣離岸風電去年累計裝置容量達4.4GW，規模為全球第5大，儘管建置中風場正面臨成本挑戰，為滿足企業綠電需求，經濟部新一輪選商腳步不停歇，力拚年底前將完成3-3期選商，同時將啟動浮動式示範風場計畫。

光電部分，去年底累計裝置容量15.47GW，經濟部透過屋頂光電，並祭出家戶設置獎勵、新建物設置規範、光電板加速汰換等3招推動，同時，今年起積極推動建築整合型光電，地面型則以漁電共生等土地複合利用為主。

經濟部不諱言，在推動綠電過程中，外界出現不實資訊與污名化現象，甚至遭遇非理性阻撓及法規加嚴情形等外在環境下，近10年再生能源發電裝置容量雖已逐步由4.7GW成長至22.9GW，但仍需各界支持、以提供國內產業外銷國際競爭力。

中正大學講座教授張文恭表示，能源議題應從戰略觀點思考，台灣97%以上能源仰賴進口，現在伊朗控制荷莫茲海峽，對國內影響非常大，也已牽動民生物價。他強調，最重要的是能源供應不要中斷，能源價格不要劇烈波動，碰到國際事件，能源供應系統需能快速恢復。

張文恭指出，台灣2030年天然氣發電占比目標5成，代表雞蛋全放在同一籃，是很大風險，因此除要發展再生能源，考量風力、光電為間歇性能源，應同步推動儲能，同時，核電作為基載能源，核二、核三重啟是正確做法，也須擁抱新核能。

積極「展綠」之外，政府對核能抱持務實態度，台電預計3月底將核三再運轉計畫送至核安會，核二則尋求原廠美國奇異公司協助，將待室外乾貯設施完工，爐心內用過燃料退出後，才可進行相關安檢作業。

賴總統強調，未來是不是能夠成功重啟，還要看核安會的審查，並重申核安無虞、核廢有解、社會共識等3前提。

除了核二、核三廠再運轉可能性，賴總統說，政府對於先進的核能，包括「核融合」或是 「SMR」（小型模組化反應器）也會持續關注。國家原子能科技研究院今年啟動「低碳及高能量密度之小型模組化反應器（SMR）研究」計畫，並已提出4年期中長程計畫（116年至119年）。

淡江大學教授廖惠珠指出，隨著氣候變遷加劇，油氣發電也可能受天災影響，為強化能源韌性，「最佳政策是什麼能源通通要有」，包括綠能為本土生產，並呼籲民眾理性看待核電，適度納入能源配比之一，但一定要確保核安，小心謹慎處理。

此外，近期中東戰火引發能源供應風險，為增加能源韌性，中油持續努力分散油氣進口來源，以天然氣為例，將逐步降低由波斯灣國家進口LNG占比（目前約3成），改以提高美氣採購比例（目前約1成），預估2029年占比可達25%。

廖惠珠表示，台灣約3成氣源來自卡達，儘管經濟部強調5月底供氣無虞，「更大問題在價格」，現貨價格飆高，加劇中油財務壓力，事實上，每次遇到國際能源價格大波動，都是中油、台電吸收，如今2家公司負債比逾9成，不利搶貨，政府應編列預算給予補貼。