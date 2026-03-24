擴大國旅預算無法上路 觀光署澄清「待立院審議通過始得動支」

針對外界關注「擴大國旅」預算未納入整體提報程序一事，交通部觀光署說明，相關經費係編列於觀光署單位預算，屬既有「觀光業務」工作計畫項下之工作項目，並非新增獨立計畫。由於編列金額高於2025年度執行數，依規定僅能在前一年度執行數範圍內動支，仍須經立法院審議通過後，方可全數執行。

觀光署指出，行政院主計總處已於2025年12月24日向立法院提出報告，說明2026年度中央政府總預算案尚未完成審查，約3,000億元新興及新增計畫將受影響；交通部亦於2026年1月29日提出專案報告，針對包含桃園鐵路地下化、花東鐵路雙軌電氣化、嘉義及台南鐵路建設，以及「觀光雙輪驅動方案」等計畫進度影響進行說明，並明確指出，若預算高於上年度執行數，相關經費須待審議通過後方能動支。

在政策規劃方面，觀光署表示，已於「觀光雙輪驅動方案」下規劃推動「平日國旅優惠」措施，2026年度編列23.03億元，透過五大補助方案，包括平日住宿優惠、生日優惠券、遊樂園留宿方案、企業員工國內旅遊獎勵及Taiwan PASS優惠，藉此引導國人於平日出遊及延長停留時間，以平衡觀光淡旺季落差。

觀光署強調，目前2026年度中央政府總預算仍在立法院審議中，行政部門將持續配合審查程序，並依立法院附帶決議進行滾動檢討與政策優化。待預算完成法定程序後，將儘速推動相關措施上路，以加速觀光產業發展。