政策雙利多加持 太陽光電續居白天尖峰供電主力

經濟部今年起推動太陽光電汰舊換新補助機制，同時大型新建物強制設置太陽光電設備將於8月上路，在2大政策利多加持下，太陽光電裝置容量有望持續擴張，成為白天尖峰時段的重要供電主力。

經濟部推動太陽光電汰舊換新機制，為鼓勵民眾汰換老舊設備改採高效產品，在相同空間下，提升裝置容量與發電效益。經盤點全台約800MW既有案場具投資效益，若皆汰舊換新，估計可增加500MW。

內政部公告「建築物設置太陽光電發電設備標準」，規範新建、增建等建物的建築面積若達1000平方公尺（約300坪）以上者，每20平方公尺即應設置1瓩的太陽光電發電設備。行政院2月核定今年8月1日實施。

根據統計，符合建築物設置光電設備新制的案件，約占總量10%，但其建築面積占總建築面積約8成，未來安裝太陽能板後，預估每年可增加66萬瓩（kW）裝置容量，最大相當於20萬戶家庭用電。

太陽能廠茂迪表示，2大政策對於太陽光電市場都可望有正面效益。汰舊換新方面，若是自有屋頂，或是屋主願意續租，重新鋪設太陽能，裝置容量將會增加。

新建物強制設置太陽光電設施方面，茂迪指出，台灣持續不斷有新工廠建置，可望帶動太陽能模組需求提升，裝置量也會增加。

茂迪表示，環評法增訂太陽光電系統條款，明定國家風景區、地質敏感區、重要濕地、山坡地、水面型系統等10類案場，開發前應實施環評，恐將使得大型案廠開發難度升高，不過政府政策應可減緩衝擊，預期2026年太陽光電裝置量可望維持與2025年相當水準。

順應市場發展趨勢，茂迪2026年決定以屋頂型案場為發展重心。此外，另一太陽能廠安集也將光電建材列為未來重點項目，並計劃打造示範案場。

據經濟部能源署統計，2025年再生能源總發電量378億度電，占總發電量的13.1%，其中，又以太陽光電為最大宗，達到160億度，占再生能源總發電量的42.2%。隨著裝置量持續擴增，太陽光電將成為白天尖峰時段的重要供電主力。

業者表示，政策與規定若能更清楚，中央與地方意見能夠一致，並明確告知可發展再生能源的地點，以及完善配套措施如充足人力等，將有利太陽光電進一步加速發展。