快訊

孫芸芸升格「最辣阿嬤」 傳繼承40億家產 愛女當單親媽有強大底氣

洗錢共犯林秉文遭槍殺 88會館郭哲敏出庭被問「是誰下手？」反應曝光

無差別攻擊！伊朗亂炸鄰國惹火波灣 美媒曝中東2國「快要參戰」有新動作

聽新聞
0:00 / 0:00

政策雙利多加持 太陽光電續居白天尖峰供電主力

中央社／ 新竹24日電

經濟部今年起推動太陽光電汰舊換新補助機制，同時大型新建物強制設置太陽光電設備將於8月上路，在2大政策利多加持下，太陽光電裝置容量有望持續擴張，成為白天尖峰時段的重要供電主力。

經濟部推動太陽光電汰舊換新機制，為鼓勵民眾汰換老舊設備改採高效產品，在相同空間下，提升裝置容量與發電效益。經盤點全台約800MW既有案場具投資效益，若皆汰舊換新，估計可增加500MW。

內政部公告「建築物設置太陽光電發電設備標準」，規範新建、增建等建物的建築面積若達1000平方公尺（約300坪）以上者，每20平方公尺即應設置1瓩的太陽光電發電設備。行政院2月核定今年8月1日實施。

根據統計，符合建築物設置光電設備新制的案件，約占總量10%，但其建築面積占總建築面積約8成，未來安裝太陽能板後，預估每年可增加66萬瓩（kW）裝置容量，最大相當於20萬戶家庭用電。

太陽能廠茂迪表示，2大政策對於太陽光電市場都可望有正面效益。汰舊換新方面，若是自有屋頂，或是屋主願意續租，重新鋪設太陽能，裝置容量將會增加。

新建物強制設置太陽光電設施方面，茂迪指出，台灣持續不斷有新工廠建置，可望帶動太陽能模組需求提升，裝置量也會增加。

茂迪表示，環評法增訂太陽光電系統條款，明定國家風景區、地質敏感區、重要濕地、山坡地、水面型系統等10類案場，開發前應實施環評，恐將使得大型案廠開發難度升高，不過政府政策應可減緩衝擊，預期2026年太陽光電裝置量可望維持與2025年相當水準。

順應市場發展趨勢，茂迪2026年決定以屋頂型案場為發展重心。此外，另一太陽能廠安集也將光電建材列為未來重點項目，並計劃打造示範案場。

據經濟部能源署統計，2025年再生能源總發電量378億度電，占總發電量的13.1%，其中，又以太陽光電為最大宗，達到160億度，占再生能源總發電量的42.2%。隨著裝置量持續擴增，太陽光電將成為白天尖峰時段的重要供電主力。

業者表示，政策與規定若能更清楚，中央與地方意見能夠一致，並明確告知可發展再生能源的地點，以及完善配套措施如充足人力等，將有利太陽光電進一步加速發展。

茂迪 太陽光電 經濟部

延伸閱讀

小水力取能不取水 水利署盤點全台潛能點分布4溪

台東家戶屋頂光電補助升級 自發自用最高200萬

經部補助業者導入表後儲能　電子鋼鐵量販廠商表達興趣

相關新聞

搶搭AI與能源轉型財 勞動基金公告30億美元徵委外代操

勞動基金運用局於今公告，將辦理新制勞退基金、勞保基金、國保險基金115年度國外投資「全球氣候轉型基礎建設有價證券被動型」委託經營公開徵求受託機構，預計擇優徵選5家受託機構，新制勞退基金每家受託金額為4億美元，勞保基金每家受託金額1億美元，國民年金保險基金每家受託金額為1億美元，總委託金額共30億美元，委任期間5年。

擴大國旅預算無法上路 觀光署澄清「待立院審議通過始得動支」

針對外界關注「擴大國旅」預算未納入整體提報程序一事，交通部觀光署說明，相關經費係編列於觀光署單位預算，屬既有「觀光業務」工作計畫項下之工作項目，並非新增獨立計畫。由於編列金額高於2025年度執行數，依規定僅能在前一年度執行數範圍內動支，仍須經立法院審議通過後，方可全數執行。

勞動基金將委外代操30億美元 投資AI、能源轉型

勞動基金運用局於24日公告，將辦理新制勞工退休基金、勞工保險基金及國民年金保險基金115年度國外投資「全球氣候轉型基礎建設有價證券被動型」委託經營公開徵求受託機構。

AI帶動全球貿易升溫 台灣去年出口值排名全球第12名

財政部公布最新統計指出，2025年全球經濟隨人工智慧（AI）應用快速擴展，帶動相關需求強勁，各國貿易動能普遍升溫。根據世界貿易組織（WTO）資料，2025年全球出口總值達26.3兆美元，年增7.2%。

還有哪些資產還安全？黃金崩盤、油價也暴跌 期街口布蘭特正2崩逾13%

金融市場近日動盪劇烈，現貨金價23日在亞洲交易時段一度重挫8.75%，最低跌到每英兩4,099.17美元，後來跌幅縮小至2%，收4,406.77美元，但24日繼續下跌逾1%；和黃金走勢相反的油價昨日也因美國總統川普的「延後五天說」暴跌10%，今盤中反彈逾4%，期街口布蘭特正2（00715L）崩逾14%。

原物料短期供給沒問題 卓揆揭原則：上游不漲、下游不囤

中東戰事延燒影響各產業供應鏈的原物料供應，經濟部長龔明鑫表示，目前已經盤點了十項比較重要的原物料供需狀況，短期內供給比較沒有問題，只是價格的確微幅調漲。行政院長卓榮泰說，原則是「上游不漲，下游不囤」，政府也成立調度窗口，把供應鏈秩序盡量平穩下來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。