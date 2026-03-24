勞動基金將委外代操30億美元 投資AI、能源轉型

勞動基金運用局於24日公告，將辦理新制勞工退休基金、勞工保險基金及國民年金保險基金115年度國外投資「全球氣候轉型基礎建設有價證券被動型」委託經營公開徵求受託機構。

此次預計擇優徵選5家受託機構，新制勞工退休基金每家受託金額為4億美元，勞工保險基金每家受託金額為1億美元，國民年金保險基金每家受託金額為1億美元，總委託金額共30億美元，委任期間5年。

勞金局表示，此次委託投資於全球上市基礎建設公司，並以FTSE Global Core Infrastructure ex China TPI Climate Transition Index為參考指標，布局具備前瞻性氣候轉型管理能力之企業。

此次導入被動型委任，可多元投資於指標各成份股，涵蓋更廣泛市場，並以相對較低成本參與全球基礎建設市場，進而強化基金整體資產配置之穩定性與風險分散效果，確保基金長期穩健收益。

勞金局指出，隨著人工智慧（AI）、雲端運算及數位經濟快速發展，帶動相關基礎建設之投資機會，該類資產多具備現金流穩定、需求剛性及抗景氣循環等特性，有助於兼顧長期收益並提升投資組合防禦性。

此外，在全球能源轉型趨勢下，電力與相關基礎設施正逐步朝低碳化發展。

此次委任案係順應國際趨勢辦理氣候轉型基礎建設投資，期結合穩定收益與當前結構性用電需求成長趨勢，強化基金整體另類投資部位之均衡，並提升資產配置多元性，同時兼顧推動企業邁向結構性轉型及掌握投資成長機會之雙重目標。

勞動基金運用局表示，勞動基金及國民年金保險基金運用一向秉持長期穩健收益原則，配合基金規模成長，在既定的年度資產配置計畫下，規劃辦理各項基金投資，持續分散布局國內外股票、債券，以及股票、債券以外的另類資產。

此次委託案為例行之資金配置，依年度資產配置規劃之資金運用，收件截止日期為2026年4月28日，歡迎符合資格之國內、國外業者踴躍參與，同時期待受託機構於提供專業投資管理服務之際，持續深化對臺灣市場之投入，並引進更多國際資產管理資源與經驗。

勞動基金及國民年金保險基金以保障全體勞工退休與國民經濟安全為核心目標，勞動基金運用局將持續秉持審慎投資原則，專業管理基金資產，致力提升基金之長期投資效益，確保基金永續經營與穩健運作。