快訊

紐約拉瓜地亞機場客機撞消防車…2機師亡 航管錄音曝：我搞砸了

獨／台美談判推手 經貿辦公室副總談判代表顏慧欣驚傳辭世

獨／5槍打頭部！「百億賭王」林秉文遭29槍行刑式槍決 柬警逮2槍手

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動基金將委外代操30億美元 投資AI、能源轉型

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動基金運用局於24日公告，將辦理新制勞工退休基金、勞工保險基金及國民年金保險基金115年度國外投資「全球氣候轉型基礎建設有價證券被動型」委託經營公開徵求受託機構。

此次預計擇優徵選5家受託機構，新制勞工退休基金每家受託金額為4億美元，勞工保險基金每家受託金額為1億美元，國民年金保險基金每家受託金額為1億美元，總委託金額共30億美元，委任期間5年。

勞金局表示，此次委託投資於全球上市基礎建設公司，並以FTSE Global Core Infrastructure ex China TPI Climate Transition Index為參考指標，布局具備前瞻性氣候轉型管理能力之企業。

此次導入被動型委任，可多元投資於指標各成份股，涵蓋更廣泛市場，並以相對較低成本參與全球基礎建設市場，進而強化基金整體資產配置之穩定性與風險分散效果，確保基金長期穩健收益。

勞金局指出，隨著人工智慧（AI）、雲端運算及數位經濟快速發展，帶動相關基礎建設之投資機會，該類資產多具備現金流穩定、需求剛性及抗景氣循環等特性，有助於兼顧長期收益並提升投資組合防禦性。

此外，在全球能源轉型趨勢下，電力與相關基礎設施正逐步朝低碳化發展。

此次委任案係順應國際趨勢辦理氣候轉型基礎建設投資，期結合穩定收益與當前結構性用電需求成長趨勢，強化基金整體另類投資部位之均衡，並提升資產配置多元性，同時兼顧推動企業邁向結構性轉型及掌握投資成長機會之雙重目標。

勞動基金運用局表示，勞動基金及國民年金保險基金運用一向秉持長期穩健收益原則，配合基金規模成長，在既定的年度資產配置計畫下，規劃辦理各項基金投資，持續分散布局國內外股票、債券，以及股票、債券以外的另類資產。

此次委託案為例行之資金配置，依年度資產配置規劃之資金運用，收件截止日期為2026年4月28日，歡迎符合資格之國內、國外業者踴躍參與，同時期待受託機構於提供專業投資管理服務之際，持續深化對臺灣市場之投入，並引進更多國際資產管理資源與經驗。

勞動基金及國民年金保險基金以保障全體勞工退休與國民經濟安全為核心目標，勞動基金運用局將持續秉持審慎投資原則，專業管理基金資產，致力提升基金之長期投資效益，確保基金永續經營與穩健運作。

雲端運算 勞動基金 資產配置

延伸閱讀

台智雲2.5億元增資到位 引進宏泰機構、崇越、義美高志明等策略投資人

美元資產亂世優選 法人建議擴大布局抗波動 AI 仍是長線焦點

市場波動 主權基金踩雷 比賺錢多

台智雲增資2.5億元　強化主權AI與海外布局

相關新聞

勞動基金將委外代操30億美元 投資AI、能源轉型

勞動基金運用局於24日公告，將辦理新制勞工退休基金、勞工保險基金及國民年金保險基金115年度國外投資「全球氣候轉型基礎建設有價證券被動型」委託經營公開徵求受託機構。

AI帶動全球貿易升溫 台灣去年出口值排名全球第12名

財政部公布最新統計指出，2025年全球經濟隨人工智慧（AI）應用快速擴展，帶動相關需求強勁，各國貿易動能普遍升溫。根據世界貿易組織（WTO）資料，2025年全球出口總值達26.3兆美元，年增7.2%。

還有哪些資產還安全？黃金崩盤、油價也暴跌 期街口布蘭特正2崩逾13%

金融市場近日動盪劇烈，現貨金價23日在亞洲交易時段一度重挫8.75%，最低跌到每英兩4,099.17美元，後來跌幅縮小至2%，收4,406.77美元，但24日繼續下跌逾1%；和黃金走勢相反的油價昨日也因美國總統川普的「延後五天說」暴跌10%，今盤中反彈逾4%，期街口布蘭特正2（00715L）崩逾14%。

原物料短期供給沒問題 卓揆揭原則：上游不漲、下游不囤

中東戰事延燒影響各產業供應鏈的原物料供應，經濟部長龔明鑫表示，目前已經盤點了十項比較重要的原物料供需狀況，短期內供給比較沒有問題，只是價格的確微幅調漲。行政院長卓榮泰說，原則是「上游不漲，下游不囤」，政府也成立調度窗口，把供應鏈秩序盡量平穩下來。

避險情緒降溫 美元轉弱、亞幣緩升

川普提到正與伊朗進行談判，因此將延後對伊朗能源基礎建設發動攻擊，雖然隨後遭伊朗否認談判，不過市場預期中東衝突出現降溫跡象，美債殖利率些微下滑，美元兌日圓也從159回落至158.5附近，國銀認為，若達成停火協議，美元可能面臨下行壓力，但仍取決於荷莫茲海峽航運的通行狀況。

吳宗信：台美太空援助法案助加速互利互補合作模式

國家太空中心主任吳宗信今天在華府表示，美國眾議院委員會日前通過NASA授權法案並納入「台美太空援助法案」，有機會加速台美...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。