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AI帶動全球貿易升溫 台灣去年出口值排名全球第12名

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

財政部公布最新統計指出，2025年全球經濟隨人工智慧（AI）應用快速擴展，帶動相關需求強勁，各國貿易動能普遍升溫。根據世界貿易組織（WTO）資料，2025年全球出口總值達26.3兆美元，年增7.2%。

各主要經濟體出口表現方面，中國大陸以14.4%居首，其次為美國8.3%、德國6.7%、荷蘭3.8%。香港占比2.9%，排名第5，較上年進步3名；日本2.8%，排名第6，滑落1名；南韓2.7%（7,093億美元），排名第8，下滑2名。台灣出口占比2.4%（6,400億美元），排名升至第12名，較上年前進4名，創1994年以來最佳表現；新加坡則以2.2%居第14名，前進1名。

進口方面，2025年全球進口排名中，亞洲四小龍以香港及南韓分列第6與第12名，新加坡第18名，台灣進口占全球比重1.8%，排名第19名，較上年下滑1名。若合併進出口觀察，台灣2025年全球排名第15名，較上年進步3名，為2003年以來最佳成績。

進一步觀察出口占比變化，財政部指出，台灣受惠AI商機，並在半導體及資通訊供應鏈具備競爭優勢，2025年出口占比較上年提升0.5個百分點，增幅優於其他主要經濟體。香港與新加坡分別增加0.3及0.1個百分點；中國大陸、美國、德國、日本及南韓則下滑0.1至0.2個百分點。

若與2016年相比，中國大陸及台灣表現相對突出，出口占比分別上升1.3及0.7個百分點；德國與日本占比則分別下降1.6及1.2個百分點，美國與南韓亦分別減少0.7及0.4個百分點。

美國 日本 人工智慧

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