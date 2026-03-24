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還有哪些資產還安全？黃金崩盤、油價也暴跌 期街口布蘭特正2崩逾13%

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

金融市場近日動盪劇烈，現貨金價23日在亞洲交易時段一度重挫8.75%，最低跌到每英兩4,099.17美元，後來跌幅縮小至2%，收4,406.77美元，但24日繼續下跌逾1%；和黃金走勢相反的油價昨日也因美國總統川普的「延後五天說」暴跌10%，今盤中反彈逾4%，期街口布蘭特正2（00715L）崩逾14%。

中東戰爭推高能源價格，降低了聯準會（Fed）和其他央行短期內降息的可能性，並提高通膨與利率上升的風險，導致黃金連續九天下跌，為2023年以來最長跌勢，且上周重挫10%，為自1983年以來最大單周跌幅。

黃金過去一年表現強勁，也意味著其目前的交易表現和股市等風險資產更為相似，和油價走勢相反。不過川普23日發文表示，將延後攻擊伊朗，布蘭特原油5月期貨一度應聲重挫14%至每桶96美元，終場收在100.49美元，下跌10.68%。

24日布蘭特原油5月期貨出現反彈，盤中上漲約4%，不過昨日劇烈的下跌仍使得追蹤原油價格的ETF暴跌，期街口布蘭特正2盤中崩逾14%，期元大S&P500石油（00646）下跌7%。

不過儘管川普表示已下令美軍延後對伊朗電廠及能源基礎設施的一切軍事打擊行動，為期五天，並暗示與伊朗正在進行談判，但兩名美國官員表示，數千名美國陸戰隊員預定周五（27日）抵達中東，而這一天正是川普為伊朗重新開放荷莫茲海峽所設定的最後期限。同時五角大廈也已下令另一支陸戰隊部隊前往中東地區的美國中央司令部轄區。

伊朗方面也否認對談，伊朗國會議長卡利巴夫周一在社群媒體貼文說，川普所說的是假消息，不過是為操縱金融和石油市場。伊朗新任最高領袖穆吉塔巴的資深軍事顧問雷查伊（Mohsen Rezaei）表示，這場戰爭將持續至德黑蘭獲得損失賠償為止。

基礎設施 金融市場 社群媒體

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