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免費喝咖啡談專利！智慧局於運動展設專利諮詢服務

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
「臺灣專利超級站」為2026台灣國際運動及健身展之亮點專館，精選十項兼具技術創新與市場潛力的優良專利。智慧局提供
「臺灣專利超級站」為2026台灣國際運動及健身展之亮點專館，精選十項兼具技術創新與市場潛力的優良專利。智慧局提供

經濟部智慧財產局24日宣布，「台灣專利超級站」首站將於3月25日至3月28日，在南港展覽館二館舉辦的「台灣國際運動及健身展」盛大登場，精選10項具備市場潛力的優良專利，展現台灣在科技驅動運動升級的產業競爭力。

智慧局表示，台灣專利超級站自2024年啟動以來，已累積精選上百件優質得獎專利，其中獲得買主青睞並洽談的廠商已達30家，顯示透過專業展會推廣發明人的創新成果，對技術商品化有實質助益。因應全球健康意識提升，本次展出內容涵蓋水上運動、運動裝備與智慧感測等多元領域。

在展出亮點方面，水上運動領域包含「水上自主救援裝置及系統」與「具有收合式椅背裝置之衝浪板結構」；健身器材則展出「可調整阻力握力棒」及「多功能模組化運動裝置」。此外，結合大數據分析與智慧應用的專利更是焦點，如「運動姿勢分析系統及其方法」、「具有評估心理壓力的運動訓練偵測系統」以及「具有肌耐力量測，各部位肌肉及其協調性訓練的裝置與系統」等。

智慧局分析，這些創新技術，展現了運動訓練效能與體態管理趨於精準化的趨勢，相關專利如「自行車座椅結構」與「運動力學鞋墊及其適配方法」，不僅能優化使用者的運動表現，更兼顧健康與安全防護，協助個人化運動需求達成精準匹配。

為強化產業交流，智慧局於展覽首日，在南港展覽館二館大會舞台舉辦「專利上場・運動升級——產業創新應用技術分享」，探討專利技術如何與運動產業深度結合，促進跨領域合作。

展覽期間，現場也特別設置諮詢專區。智慧局邀集專利檢索中心、專利師公會及亞洲專利代理人協會，於3月25日至3月27日每日14時至16時，以及3月28日10時至12時，提供「喝咖啡・談專利」免費諮詢服務，協助業者釐清專利布局策略。

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