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港務公司成立 AI 委員會 打造港群智慧決策大腦

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

因應人工智慧技術快速發展，並落實交通部推動交通領域AI發展策略，台灣港務公司日前召開首次「AI推動執行委員會」，委員會由董事長周永暉擔任召集人，並由智慧科技、交通運輸及AI應用等領域專家學者，及港務公司王錦榮總經理等高階主管共同擔任內外部委員，藉由不同專家視角共同腦力激盪，研議臺灣港群AI發展策略與推動方向，透過AI賦能，強化港口經營治理，讓港口智慧化發展邁向新階段。

隨著全球航運與物流產業加速數位轉型，人工智慧、大數據與物聯網技術正逐步改變港口營運模式，港務公司董事長周永暉上任後，即指示成立AI推動執行委員會，整合臺灣港群AI發展方向與應用資源，並邀請交通部運輸研究所所長黃新薰、桃園航勤公司監察人林祥生、APEC企業諮詢委員會台灣代表暨廣達電腦技術長張嘉淵、台灣人工智慧學校校務長蔡明順、以及中華民國資訊經理人協會理事長蔡祈岩等公私領域重量級外部專家擔任委員，於3月20日召開首次會議，聽取專家對AI治理機制與跨域合作模式建議，推動台灣港群智慧化升級，提升港口安全管理、營運效率及決策能力。

與會專家表示，港口是智慧科技的重要場域，港務公司可順應AI快速發展，導入「AI經營治理」思維，強化資料治理並建立知識管理機制，例如將資深員工經驗轉化為AI模型，累積港口營運知識資產。此外亦建議透過發展具代表性的AI示範案例，逐步擴散至港群推動，並藉由產業合作推動創新實驗，打造智慧港口發展生態系。

港務公司表示，AI推動執行委員會將作為公司AI發展的重要諮詢平台，將廣納外部專家建言，公司內部並成立跨單位內部專案小組共同推動港群AI發展，逐步深化AI技術在港口安全管理、營運作業與行政決策等領域的多元應用，打造安全、高效與數據驅動的智慧港口環境，進一步提升台‘灣港群在全球航運的國際競爭力。

港口營運 周永暉 人工智慧

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