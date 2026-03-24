原物料短期供給沒問題 卓揆揭原則：上游不漲、下游不囤

中東戰事延燒影響各產業供應鏈的原物料供應，經濟部長龔明鑫表示，目前已經盤點了十項比較重要的原物料供需狀況，短期內供給比較沒有問題，只是價格的確微幅調漲。行政院長卓榮泰說，原則是「上游不漲，下游不囤」，政府也成立調度窗口，把供應鏈秩序盡量平穩下來。

卓榮泰24日率相關部會赴立法院進行總質詢備詢。有關中東戰事延燒，立委何欣純質詢問及，政府如何協助各產業穩定供應鏈，確保原物料、工業用必需品的供應？

龔明鑫表示，昨天他已開會，會中包括產業署、能源署等，盤點了十項比較重要的原物料供需狀況，並向上游供應商、下游需求方來了解情形。短期內供給比較沒有問題，只是價格的確微幅調漲。

有關供需上的調度，龔明鑫表示，目前先說服上游供應商暫時減少出口，優先供應給國內。價格部分，成本價格在國際間比較透明，如果供應商未來想要漲價，必須考量合理化、不要過度漲價等情況。

龔明鑫說，提醒下游不要囤貨，經濟部會做相關稽查。經濟部另外會協助在國際上調貨，將公布一個電話號碼，假設下游缺乏原料，可以打電話來通知情況給經濟部，經濟部會幫忙居中協調。

卓榮泰表示，尤其中部地區精密製造的機械產業，政府已經從大宗物資延長租稅優惠的時間。現在幾項比較緊迫的原物料，政府設定原則是「上游不漲，下游不囤」，還有成立調度窗口，就這幾項來把現在的秩序盡量平穩下來。

何欣純也提到，台灣下一個世代，AI產業如何與世界共同推進，這是台灣目前最具優勢的推進產業之一。卓榮泰說，也就是因為台灣佔據這樣關鍵的地位，尤其是高科技產業，所以要用這樣有利的基礎，取得世界各國跟我方更多互助，比較容易得到各國的支持。