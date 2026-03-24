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避險情緒降溫 美元轉弱、亞幣緩升
川普提到正與伊朗進行談判，因此將延後對伊朗能源基礎建設發動攻擊，雖然隨後遭伊朗否認談判，不過市場預期中東衝突出現降溫跡象，美債殖利率些微下滑，美元兌日圓也從159回落至158.5附近，國銀認為，若達成停火協議，美元可能面臨下行壓力，但仍取決於荷莫茲海峽航運的通行狀況。
受到美債殖利率下滑和地緣政治風險情緒緩和影響，日圓和新台幣兌美元都有些許升值，黃金價格則在4,300～4,400區間盤整。國銀認為，因市場對地緣政治風險和通膨預期緩解，應能為金價提供潛在支撐，至於匯市則仍待荷莫茲海峽運行情況而定。
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