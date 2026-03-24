Fed點陣圖驚現「微妙偏鷹」 法人警示：中東情勢、能源危機未除

美國聯準會釋出偏鷹派言論，影響市場對於降息預期，債市因此漲跌互見。法人表示，聯準會如預期按兵不動，點陣圖出現微妙偏鷹派轉變，加上中東局勢仍未解，能源供應的穩定程度成為牽動市場氛圍的關鍵因子。

根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2026年3月13日至3月18日止近一周，投資級債仍保持淨流入、並以59.1億美元居冠；其他包括非投資等級債、新興市場債受地緣政治變數壓抑，仍為淨流出。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，中東衝突未解持續替能源供應帶來干擾，後續留意商品價格壓力是否加大，隨著通膨預期上升，市場情緒已轉為較為謹慎。

此外，謝佳伶指出，聯準會在政策步調上也趨於更為謹慎，但回到基本面，經濟數據多數優於預期，ISM製造業指數、車輛銷售、ISM服務業指數、ADP就業變動、成屋銷售等數據優於預期。

謝佳伶建議，從過往經驗來看，投資上可藉此波動環境汰弱留強，著眼成長題材，以主動多元方式進行布局，如跨領域、多重資產方式布局，債券部分建議著重高品質債券，以複合債為主，搭配高評級短年期債券、新興債多元配置。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟分析，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）最新會議決議維持利率在3.5%至3.75%不變，政策立場較預期審慎。聯準會強調，在通膨未明顯回落前不急於降息，並指出AI投資可能短期推升需求與物價，使利率難以快速下行。

此外，何彥樟體醒，未來主席人選與政策方向仍具不確定性，市場對降息時點轉趨保守；後續須觀察油價走勢，若能源價格維持高檔，將進一步壓縮降息空間。

何彥樟補充，台股受中東地緣政治風險升溫影響，油價上行加劇市場波動，資金轉趨保守，盤勢呈現「指數震盪、結構分化」。權值股動能受限，具定價能力的原物料族群相對抗跌，AI供應鏈如半導體與伺服器零組件仍受資金青睞。

另外，中小型與題材股維持活躍，但波動加劇；短線操作宜「選股重於選市」，聚焦具穩定現金流與長期成長性的AI、高階製程及能源轉型族群。